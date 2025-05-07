639 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» في 3 أشهر

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، تحقيق أعلى أرباح للربع الأول من العام، قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وكميات الوقود، حيث سجلت نمواً مضاعفاً في الأرباح على أساس سنوي، بفضل أدائها التشغيلي القوي.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها حققت، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أداءً مالياً فاق توقعات المحللين، حيث شهد صافي أرباح الشركة زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي، ليصل إلى 639 مليون درهم.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% لتصل إلى 1.01 مليار درهم، في حين سجلت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 904 ملايين درهم.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو في قطاعَي الوقود والتجزئة لغير الوقود، وتركيز الشركة على تحقيق النمو المستدام وخفض التكاليف.

كما أضافت «أدنوك للتوزيع» 20 محطة خدمة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 915 محطة، مقارنة بـ846 محطة خلال الربع الأول من عام 2024، ما يؤكد التزام الشركة بتحقيق هدفها المتمثل في إضافة 40 إلى 50 محطة جديدة بنهاية عام 2025.

وجاء هذا التوسع مدفوعاً بتركيز «أدنوك للتوزيع» على سوق قطاع تجزئة الوقود الكبير والمتنامي في السعودية، حيث تمكنت الشركة من التوسُّع بشكل سريع لتلبية الطلب المتزايد، مع خفض المصروفات الرأسمالية عبر تبني نموذج الأعمال الذكي، المتمثل في «المحطة المملوكة للوكيل، وتديرها الشركة».

وخلال الربع الأول من العام، تعاقدت «أدنوك للتوزيع» على إضافة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية، ليصل إجمالي عدد المحطات في السعودية إلى 115 محطة خدمة، بزيادة قدرها 67% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن «النتائج التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد التزامها الراسخ بالنمو، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لعملائها، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على خلق قيمة طويلة الأمد لمساهميها».

وأشار إلى أن نتائج الربع الأول من عام 2025 تسلّط الضوء على النمو القوي الذي حققته الشركة بنسبة 11% في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16%، ما يؤكد التقدم الذي أحرزته «أدنوك للتوزيع» في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية للنمو 2024-2028، والتزامها بالتميُّز التشغيلي.