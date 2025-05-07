86 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات أعضاء «غرفة دبي» بالربع الأول

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسة خلال الربع الأول من عام 2025، التي تعكس جهودها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي، وتحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 86 مليار درهم، بنمو قدره 16.8%، حيث أصدرت الغرفة خلال هذه الفترة 204 آلاف و240 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%، كما قامت الغرفة، خلال الربع الأول من العام، بإصدار واستقبال 1656 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية بلغت نحو 984 مليون درهم.

وشهدت الغرفة انضمام 18 ألفاً و160 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كمركز عالمي رائد للأعمال والمقومات المتكاملة التي تتمتع بها.

ونجحت غرفة تجارة دبي في دعم توسع 28 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 75% مقارنة بـ16 شركة محلية تم دعم توسعها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تعزيز جهودنا المبذولة للارتقاء بقدرة القطاع الخاص في دبي على تحقيق نمو في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على زخم الحركة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دبي وكل أنحاء العالم».

وأضاف: «نلتزم بدورنا المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي، وتحفيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ نموذج اقتصادي مستدام ومرن، قادر على مواكبة المتغيرات واستشراف فرص المستقبل».

وقامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح الأعمال بمراجعة 10 قوانين ومشاريع قوانين، بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، في حين تم عقد 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس بنسبة نمو بلغت 166%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نسقت الغرفة أربعة اجتماعات جمعت مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر المعنية خلال هذه الفترة، وأسست الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري مجلس الأعمال الإندونيسي، ومجلس الأعمال المجري.

كما استقبلت الغرفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 45 قضية وساطة بقيمة 7.3 ملايين درهم، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 50% في عدد قضايا الوساطة، و232% في قيمة القضايا، وارتفع إجمالي عدد المشاركين في فعاليات تواصل الأعمال التي نظمتها الغرفة بنسبة 17%، ليصل إلى 1617 مشاركاً.

وفي إطار جهودها المبذولة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، نظمت غرفة تجارة دبي 10 فعاليات توعوية قانونية، خلال الربع الأول من العام الجاري، شارك فيها 587 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكل مجالات الأعمال، وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.

الشركات العائلية

شاركت غرف دبي، خلال الربع الأول من العالم الجاري، في القمة العالمية للحكومات 2025 ضمن قائمة الشركاء المميزين للقمة التي انعقدت في دبي، وترأست غرف دبي لقاء طاولة مستديرة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز إرث الشركات العائلية، واستعراض أفضل الممارسات، وأحدث أطر الحوكمة التي تدعم النمو المستدام، وتطوير الجيل المقبل من قادة الشركات العائلية، وشارك في طاولة النقاش المستديرة، التي نظمت بالتعاون مع غرف دبي، مسؤولون حكوميون، وأكثر من 50 مسؤولاً رفيعاً بكبرى الشركات العائلية العالمية.