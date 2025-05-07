أحمد بن سعيد: دبي تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل السفر الجوي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات الدورة الـ24 من «معرض المطارات»، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، وخبراء صناعة الطيران ومشغلي المطارات، ومزودي الحلول التقنية والخدمات اللوجستية.

وأعرب سموه عن اعتزازه بما يشهده قطاع الطيران في دولة الإمارات من تطورات نوعية، قائلاً: «يشهد قطاع الطيران في دبي مساراً متصاعداً بفضل التوسعات الاستراتيجية في البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات، ويواصل كل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب، الاضطلاع بدور محوري في رسم ملامح مستقبل السفر الجوي خلال العقود المقبلة، من خلال تقديم أداء عالمي المستوى، وتعزيز التميز التشغيلي، ونحن ماضون بثبات في مسيرتنا التنموية، مدفوعين بطموحاتنا لترسيخ مكانة دبي العالمية».

وأضاف سموه: «منذ انطلاقه عام 2001، رسّخ معرض المطارات مكانته كمنصة دولية مرموقة تُعنى بصناعة الطيران، وإنني على ثقة بأن هذه النسخة الـ24 ستُسهم في دعم نمو قطاع الطيران في المنطقة، وأتطلع إلى رؤية المزيد من النجاحات في نسخة اليوبيل الفضي للمعرض عام 2026».

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بجولة في أجنحة المعرض، يرافقه عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الطيران، حيث اطّلع سموه على أبرز التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تُعرض ضمن فعاليات المعرض، وتشمل أنظمة رقمية متطورة ومعدات أرضية كهربائية، تعكس التوجه العالمي نحو تعزيز كفاءة المطارات وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من النجاحات التي عززت مكانة المعرض إقليمياً ودولياً، وتستمر إلى الثامن من مايو الجاري، كأكبر منصة أعمال متخصصة في قطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، حيث تستقطب أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 30 دولة، وأكثر من 140 جهة عارضة من 22 دولة، إلى جانب 150 مشترياً مؤهلاً من 70 هيئة دولية، تشمل مطارات وشركات طيران من دول مثل: السعودية، وأوزبكستان، والهند، وإيطاليا، والمغرب، ومصر، وباكستان، وكينيا، وقطر، وسريلانكا، وغيرها.

ويتوقع أن يزور معرض المطارات 2025 أكثر من 6000 زائر من 30 دولة، حيث يُعد أكبر منصة متخصصة في قطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويستعرض الابتكارات والتقنيات التي تُشكّل مطارات المستقبل، بما في ذلك تحسين تجربة المسافر، وإدارة الحركة في المطارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتنقل الجوي الحضري.

وتأتي نسخة هذا العام من المعرض في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة طفرة كبيرة في مشروعات توسعة المطارات، مدفوعة بالتعافي القوي لصناعة الطيران العالمية، والتوقعات المتفائلة لنمو عدد المسافرين.

وقال سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، لورينزو فانارا: «تُسهم الشركات الإيطالية في تشكيل رؤية مستقبلية تتماشى مع طموحات دولة الإمارات والمنطقة في بناء منظومة مطارات أكثر ذكاء واستدامة. وتعكس مشاركة 25 شركة إيطالية في معرض المطارات بدبي نضج الخبرة الإيطالية في هذا القطاع، كما تؤكد استمرار استثمارنا في شراكاتنا الإقليمية، ونحن فخورون بدعم الابتكار الذي يعزز التواصل والاستدامة، ويقوي العلاقات الراسخة بين إيطاليا ودولة الإمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران».

وقال المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات ومدير وكالة التجارة الإيطالية في دولة الإمارات، فاليريو سولداني: «تلعب تقنيات الطيران والتنقل دوراً رئيساً في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، من الآلات الصناعية إلى أنظمة البنية التحتية، ونرى إمكانات واعدة في القطاعات المرتبطة بالطيران»، لافتاً إلى مشاركة 25 شركة ضمن الجناح الإيطالي.

وبحسب وكالة التجارة الإيطالية، ففي عام 2024 بلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإيطاليا 9.9 مليارات يورو، حيث ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى 7.8 مليارات يورو، بزيادة سنوية قدرها 19.4%، مسجلة رقماً قياسياً جديداً، بينما بلغت الواردات ملياري يورو، بفائض تجاري قدره 5.8 مليارات يورو. وقد كان قطاع الهندسة الميكانيكية من أبرز المساهمين، حيث بلغت صادراته 1.5 مليار يورو، بزيادة سنوية 27%.

نمو سنوي

قالت مديرة الفعاليات في شركة «RX Global» المنظمة لمعرض المطارات، مي إسماعيل: «يشهد معرض المطارات نمواً متزايداً عاماً بعد عام، كونه مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات ومتطلبات قطاع المطارات والمجالات المرتبطة به».

أحمد بن سعيد:

. يشهد قطاع الطيران في دبي مساراً متصاعداً بفضل التوسعات الاستراتيجية في البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات.

. منذ انطلاقه عام 2001، رسّخ معرض المطارات مكانته كمنصة دولية مرموقة تُعنى بصناعة الطيران.