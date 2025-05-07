800 وحدة جديدة من الآليات تنضم لأسطول «دناتا» خلال 2025

أعلنت «دناتا»، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن خططها لضم 800 وحدة جديدة من معدات الدعم الأرضي عبر شبكتها العالمية في عام 2025، وتعد هذه الخطة، التي تقدر قيمتها بـ110 ملايين دولار (404 ملايين درهم)، جزءاً من الاستراتيجية الاستثمارية واسعة النطاق التي تنفذها «دناتا» لتعزيز أدائها التشغيلي، وخفض الانبعاثات في مختلف عملياتها.

وستتسلم «دناتا» المعدات الجديدة بموجب عقود عالمية طويلة الأجل قيمتها الإجمالية 210 ملايين دولار، تم إبرامها مع شركات تصنيع رائدة عالمياً في عام 2024، بهدف ضمان حصولها على إمدادات ثابتة من المعدات المتطورة منخفضة الانبعاثات لدعم أهدافها الطموحة للنمو والاستدامة.

وسيتم ضم الـ800 وحدة جديدة إلى عمليات «دناتا» في 10 دول، وبشكل خاص في دولة الإمارات والبرازيل وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، تماشياً مع التوسع التشغيلي القوي لعمليات «دناتا» في هذه الأسواق العام الجاري.