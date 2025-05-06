«فعاليات دبي للأعمال» يجدد شراكته مع معرض «EPEX»

أعلن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات إلى المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تجديد شراكته مع (Experiential Planner Expo - EPEX) كوجهة مضيفة لهذه النسخة من المعرض، مما يعكس أهمية الشراكة المستمرة بينهما منذ خمسة أعوام. ويأتي هذا التعاون تجسيداً للتوافق الاستراتيجي بين «فعاليات دبي للأعمال» و«EPEX» في تعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال والتواصل واللقاءات الهادفة.

ويقام المعرض في فندق جراند حياة دبي للمرة الثالثة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 500 مشارك، منهم 300 من منظمي الفعاليات من الأسواق الرئيسية مثل الهند، والسعودية، ومصر، وروسيا ورابطة الدول المستقلة، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان، ولبنان، وبالإضافة إلى أسواق جديدة مستهدفة مثل المملكة المتحدة وبلجيكا.

ويمثل المشترون، قطاع فعاليات الأعمال والاحتفالات، كما سيشهد المعرض لأول مرة برنامجاً خاصاً لاستضافة كبار ممثلي الجمعيات والاتحادات ومحترفي تنظيم المؤتمرات من الأسواق الاستراتيجية. وفي إطار هذه الشراكة وبصفتها الوجهة المضيفة، سيشارك «فعاليات دبي للأعمال» ضمن جناح دبي، إلى جانب الشركاء والجهات المعنية.

ويقام معرض «EPEX 2025» في دبي يومي 3 و4 سبتمبر 2025، وهو بمثابة سوق متطورة ومنتدى يقدم المحتوى الهادف والمتنوع للمسؤولين والعاملين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة العلامة التجارية والمحتوى في «EPEX»، كارشما هندالاني: «نعطي أولوية في (EPEX) لتطوير المعرض سنوياً ليتماشى مع رؤية وأهداف الوجهة المضيفة. وتزداد شراكتنا مع مكتب فعاليات دبي للأعمال قوةً مع كل نسخة من المعرض، ونحن سعداء في هذا العام بتحقيق أكثر أهدافنا طموحاً، وهو برنامج منظمي الفعاليات الذي يضم 300 مشارك مع توقعات بحضور ما يقارب 500 مشارك. ولطالما كان (فعاليات دبي للأعمال) متوافقاً بدرجة كبيرة مع رؤيتنا الاستراتيجية لبناء منصة تستهدف تحقيق نتائجنا المرجوة، ونركز اليوم معاً على توسيع قاعدة العارضين لتشمل 100 مورد متميز هذا العام».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد الخاجة: «يجسد تعاون (فعاليات دبي للأعمال) مع (EPEX) التزام دبي المتواصل بتطوير قطاع فعاليات الأعمال عالمياً، وكذلك إحداث تأثير ملموس. ويعد المعرض فرصة للتواصل وتعزيز العلاقات مع ممثلي الجهات المعنية الموثوقين، والشركاء، ومنظمي الفعاليات، ومزودي الخدمات، وصناع القرار الرئيسيين من جميع أنحاء العالم، كما يمكننا من خلاله استعراض القدرات والإمكانات التي تتمتع بها دبي كوجهة مضيفة تمتلك جميع المقومات وقادرة على توفير أرقى الخدمات، والأماكن، والتجارب. وإننا نتطلّع للترحيب بضيوفنا من المشاركين والبناء على نجاح الدورات الأربع السابقة عبر شراكة هادفة وفعّالة».