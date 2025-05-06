عقارات دبي تتفوق على 6 مدن عالمية في «العائد على رأس المال»

تفوقت دبي في معدلات العوائد الأعلى على رأس المال في الاستثمار بالقطاع العقاري، على ست مدن عالمية، تشمل لندن، وباريس، ونيويورك، وهونغ كونغ، وسيدني وسنغافورة، بحسب بيانات كشف عنها تقرير ودراسة تحليلية حول المشهد العقاري في دبي، مقارنة بمؤشر المدن العالمية من الدرجة الأولى، أعدته «فوربس غلوبال بروبرتيز».

وأشار التقرير، الذي تم الكشف عن تفاصيله، أمس، إلى أن دبي سجلت تقدماً سريعاً في القطاع العقاري كمدينة عالمية من الفئة الأولى، مع ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً متكاملاً.

وقال العضو في «فوربس غلوبال بروبرتيرز»، عبدالله العجاجي، إن «دبي تقدم حالياً عوائد أعلى على رأس المال مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى في مجال الاستثمار العقاري، وإنها تفوقت في معدلات العوائد على مدن مثل لندن، وباريس، ونيويورك، وهونغ كونغ، وسيدني وسنغافورة، وفق مؤشرات التقرير التحليلي الذي تم إعداده».

وأوضح في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أنه «وفقاً للمؤشرات السوقية تراوح متوسط العوائد على الاستثمار العقاري في دبي بين 6% وما يتجاوز 7%، فيما تتراوح معدلات العوائد بشكل متوسط في مختلف المدن العالمية الأخرى التي دخلت في دراسة التقرير بين نحو 2 و5%».

وأشار إلى أن «ارتفاع العوائد على الاستثمار في القطاع العقاري في دبي، يأتي مدعوماً بعوامل عدة من أبرزها النمو السكاني المتسارع واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً من فئات الأثرياء من دول أوروبية وآسيوية، ما شكّل ارتفاعاً كبيراً متنامياً في الطلب على العقارات سواء لأغراض الشراء أو الاستئجار».

وأضاف أن «ارتفاع العوائد الاستثمارية في العقارات بدبي مقارنة بمدن عالمية متعددة، يرجع إلى المتغيرات السعرية، وارتفاع طفيف في معدل العائد الخالي من المخاطر، وعوامل أخرى».

وأوضح أن «أسواق دبي شهدت نمواً لافتاً خلال الفترة الأخيرة في الطلب على وحدات عقارية من فئات الفلل الفاخرة ووحدات (التاون هاوس)، ما يدعم الرواج المتنامي لتلك الفئات في الأسواق العقارية».

وأشار إلى أن «التقرير الذي تم إعداده بعنوان (دبي تقترب من أن تصبح مدينة عالمية من الفئة الأولى)، يقدم إطاراً تحليلياً، يهدف إلى قياس مدى تنافسية المدن بالمقارنة مع أكثر المراكز الحضرية القائمة على مستوى العالم».

وأوضح أن «التقرير توصل إلى أن سوق العقارات في دبي تتطور بثبات لتصبح مركزاً عالمياً ناضجاً، مع الأسس القوية للسوق في دبي وتزايد تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية التي تجعلها وجهة استثمارية استراتيجية على المدى الطويل. ومع استمرار نضوج السوق، فمن المتوقع أن تُضاهي من حيث الاستقرار والجاذبية الاستثمارية، كبرى الأسواق العقارية بالمدن العالمية».