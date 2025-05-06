313 مليون درهم كلفة التوسعة الجديدة لحرم جامعة «روتشستر للتكنولوجيا»

اعتمد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، المرحلة الثانية من مشروع توسعة حرم «جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي» في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار، والمنضوية تحت مظلة سلطة «دييز»، بكلفة تتجاوز 313 مليون درهم، وعلى مساحة بناء تتخطى 85 ألف متر مربع، ما يرفع المساحة الإجمالية لمباني الحرم الجامعي إلى أكثر من 124 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 217% مقارنة مع مساحة المباني الحالية.

ومن المقرر أن تُسهم هذه التوسعة في رفع القدرة الاستيعابية للجامعة إلى نحو 4500 طالب وطالبة، بزيادة قدرها 115%، وستشمل إضافة تسعة مبانٍ أكاديمية وإدارية جديدة، ومرافق تعليمية متطورة، ومواقف سيارات، ما يُعزّز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي عالمي للابتكار والبحث العلمي.

وستعمل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين، الأولى تنتهي بحلول الربع الأول من عام 2027، في حين يتوقع إنجاز المرحلة الثانية بحلول الربع الثالث من عام 2028، وهو ما يرفع إجمالي حجم الاستثمار في مباني الجامعة منذ تأسيسها حتى انتهاء جميع أعمال هذه التوسعة الجديدة إلى أكثر من 520 مليون درهم.

ويأتي إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي في إطار دعم توجّهات إمارة دبي نحو تعزيز جودة التعليم العالي، وتطوير بيئة أكاديمية متكاملة لمواكبة متطلبات اقتصاد المعرفة، وتماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة بكل مقوماتها.