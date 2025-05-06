2.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في الربع الأول

سجلت شركة «ألفا ظبي» القابضة صافي أرباح 2.1 مليار درهم، خلال الربع الأول، للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 33% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت إيرادات المجموعة 17.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة وتنوع محفظة «ألفا ظبي» إلى جانب سجلها الحافل بالنمو المستدام.