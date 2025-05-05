أرباح «دو» تقفز 20% إلى 722 مليون درهم

ارتفع صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنسبة 19.8% على أساس سنوي ليصل إلى 722 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، وبلغ هامش صافي الربح 18.8%، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي وتحسن العوائد من الفوائد.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 3.8 مليارات درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي الذي شهدته إيرادات خدمات الاتصالات والإيرادات الأخرى، بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو التي تتميز بها دولة الإمارات، وقدرة الشركة على تعزيز حصتها السوقية، والتركيز المستمر على المنتجات ذات العوائد العالية من كل مستخدم، وتحسين مزيج الإيرادات.

وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، مدفوعة بنمو قاعدة العملاء، وتحسن مزيج الإيرادات، وتعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب على المنتجات ذات العائد الأعلى من كل مستخدم من خلال تخصيص العروض بشكل أكبر ونجاح الاستراتيجية المدعومة بالبيانات التي اتبعتها لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء. كما ساهمت بعض الإيرادات غير المتكررة في تعزيز هذا النمو.

ونمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 10.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية في مناطق جديدة، والنجاح المستمر لخدمة الإنترنت المنزلي اللاسلكي، وحلول وخدمات الاتصال الجديدة التي طرحتها الشركة لقطاع الأعمال.

قاعدة المشتركين

كما نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الأول بنسبة 5.5% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الأول 475 ألف مشترك. وواصلت شريحة مشتركي خدمات الدفع الآجل مساهمتها الحيوية كمحرك رئيسي للنمو، حيث شهدت نمواً بنسبة 9.6% لتبلغ 1.8 مليون مشترك، مدفوعة بالطلب القوي في قطاع الأعمال نتيجة الخدمات والباقات المبتكرة التي طرحتها الشركة في السوق مثل عروض التجوال للمؤسسات. كما شهدت شريحة الدفع المسبق نمواً بنسبة 4.5% لتصل إلى 7.3 مليون مشترك، بفضل الباقات المخصصة التي قدمتها الشركة.

وشهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 13.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 701,000 مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الأول 19 ألف مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين الجدد خلال الإثنى عشر شهراً الماضية إلى 85 ألفاً، مدفوعاً بالعروض والباقات المتميزة التي طرحتها الشركة مثل باقة الاتصال المنزلى الأساسية الجديدة Home Basic، وباقة خدمات الاتصال اللاسلكي للمكاتب Office Wireless التي تتضمن حلولاً مدارة.