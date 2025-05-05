حمدان بن محمد: "جافزا" جذبت استثمارات تجاوزت 110 مليارات درهم خلال 20 عاماً

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة عبر منصة"إكس": " قبل 40 عاماً، بدأت إحدى قصص النجاح الكبرى في دبي مع تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) عام 1985، والبداية كانت بـ 19 شركة فقط، واليوم تضم جافزا، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، أكثر من 11,000 شركة من 157 دولة."

وأضاف:" جذبت جافزا استثمارات تجاوزت 110 مليارات درهم خلال الـ 20 عاماً الماضية، ويعمل ضمنها اليوم أكثر من 160 ألف موظف ."

وتابع: "نبارك للأخ سلطان بن سليم وفريق عمله المبدع على هذه الإنجازات الاستثنائية، ونتطلع إلى دور أكبر لجافزا وجبل علي في دفع مسيرة النمو الاقتصادي الشامل في دبي ودعم حركة التجارة العالمية، من خلال منظومة فريدة تجمع بين الابتكار والخدمات الشاملة والربط البري والبحري والجوي."