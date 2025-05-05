طيران الإمارات تعزز شراكتها مع "إيجيان" لتقديم مزايا متبادلة لأعضاء برامج الولاء

عززت طيران الإمارات ومجموعة "إيجيان" شراكتهما لتقديم مزايا متبادلة لأعضاء برامج الولاء. وابتداءً من اليوم، سيتمكن أعضاء برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" من كسب وإنفاق الأميال على جميع الرحلات التي تسيرها "إيجيان" وشركتها التابعة "أولمبيك إير"، إلى 162 وجهة عبر أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيتمكن أعضاء برنامج "مايلز+بونص" اعتباراً من 21 مايو من كسب وإنفاق الأميال على جميع رحلات طيران الإمارات إلى أكثر من 140 وجهة عبر ست قارات، من خلال شبكة الناقلة الواسعة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي الأسبوع الماضي، ووقعها نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات، الدكتور نجيب بن خضر، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والتسويق في "إيجيان"، إلياس ماندروكاس.

وقال الدكتور نجيب بن خضر: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع "إيجيان" لتقديم مزايا متبادلة لأعضاء برامج الولاء. يمثل هذا التعاون الاستراتيجي فرصة لأكثر من 38 مليون عضو في برامج المسافر الدائم لكسب وإنفاق الأميال أثناء استكشاف أكثر من 200 وجهة عبر الشبكة المشتركة. ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة لأعضاء سكاي واردز، والترحيب بأعضاء (مايلز+بونص) على متن رحلات طيران الإمارات لتجربة منتجاتنا عالمية المستوى والتزامنا بالسفر بـ(تميز دائم)".

وقال إلياس ماندروكاس: "يسعدنا الارتقاء بشراكتنا مع طيران الإمارات إلى مستوى جديد، بما يخلق فرصاً أوسع أمام أعضاء "مايلز+بونص" للسفر لمسافات أبعد، والاستمتاع بتجربة سلسة ضمن شبكة عالمية حقيقية، فهذا التعاون لا يعزز فقط من قيمة برنامجنا للولاء، بل يعكس التزامنا بتقديم مزايا ملموسة ومرونة أكبر لعملائنا، ونتطلع إلى الترحيب بأعضاء سكاي واردز على متن رحلاتنا، وتقديم الخدمة عالية الجودة التي تميز إيجيان".

تتيح اتفاقية تبادل الرموز بين طيران الإمارات و"إيجيان" للعملاء ربطاً سلساً إلى ثماني مدن يونانية عبر أثينا. كما تتيح الشراكة لعملاء "إيجيان" إمكانية الوصول إلى رحلات طيران الإمارات من أثينا إلى نيوآرك، وكذلك من أثينا إلى دبي ومنها إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم.

ومن خلال هذه الشراكة المعززة، يمكن لأعضاء سكاي واردز الآن كسب حتى 1.25 ميل سكاي واردز لكل ميل طيران، وذلك حسب درجة السفر ونوع التذكرة، على جميع رحلات "إيجيان"، وإنفاق الأميال على تذاكر السفر مع الناقلتين، ابتداءً من 8000 ميل لتذكرة مكافأة ذهاب فقط في الدرجة السياحية، و17500 ميل لتذكرة ذهاب فقط في درجة الأعمال.

كما سيتمكن أعضاء "مايلز+بونص" من كسب أميال على جميع رحلات طيران الإمارات المؤهلة بناءً على نوع التذكرة المحجوزة، وإنفاق الأميال على رحلات الدرجة السياحية ودرجة الأعمال إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم.

يضم برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" أكثر من 35 مليون عضو على مستوى العالم. ويقدم البرنامج أربع فئات عضوية: الزرقاء، الفضية، الذهبية، والبلاتينية، مع منح مزايا حصرية في كل فئة، ويمكن للأعضاء كسب أميال سكاي واردز من خلال الشركاء المتعددين الذين تشمل مجالاتهم الطيران والفنادق وتأجير السيارات والخدمات المالية والترفيهية وأسلوب الحياة، ويمكن إنفاق أميال سكاي واردز على مجموعة واسعة من المكافآت تشمل تذاكر السفر مع طيران الإمارات والناقلات الجوية الشريكة، ترقيات الرحلات، الإقامات الفندقية، بطاقات الهدايا، تذاكر الفعاليات الرياضية والثقافية، الجولات السياحية، وتجارب لا تُقدّر بثمن.