أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إطلاق الهوية البصرية الجديدة لهيئة دبي للطيران المدني.



وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أطلقنا اليوم الهوية البصرية الجديدة لهيئة دبي للطيران المدني، في خطوة استراتيجية تعكس تحولاً مؤسسياً نحو مرحلة أكثر تطوراً، وتجسّد التزامنا بتعزيز حضورنا العالمي بما يواكب طموحات دبي في ريادة قطاع الطيران المدني".

وأضاف سموه "قائلا: وتحت شعار: "العودة إلى البدايات بآفاق جديدة"، تمزج الهوية الجديدة بين الأصالة والابتكار، وتعبر عن رؤية تستشرف المستقبل وتواكب تطورات القطاع، بما يعزز دور الهيئة كممكن رئيسي في منظومة الطيران المدني، ويدعم مساعي دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران".