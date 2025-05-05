متاجر تتوسع في طرح السلع الإماراتية.. ومستهلكون يطالبون بزيادة التخفيضات عليها

قال مستهلكون إن منافذ بيع، لها فروع في إمارات الدولة، توسّعت في طرح عدد كبير من السلع المصنوعة في الإمارات، بفروعها المختلفة، بخلاف ما كان معتاداً سابقاً، كما توسّعت في وضع لافتات وعلامات بارزة فوق الأرفف، تشير إلى أن هذه السلع مُنتَجة محلياً، وتحمل عبارات مثل «بكل فخر من الإمارات»، و«اصنع في الإمارات»، و«استثمار، استدامة، نمو»، و«بكل حب صنع محلياً» وغيرها.

وطالب المستهلكون بطرح المزيد من عروض التخفيضات على هذه المنتجات المحلية، خصوصاً أنها ذات جودة عالية، في ضوء ارتفاع المنافسة في السوق وتقارب الأسعار، مشيرين إلى أن منافذ عدة، طرحت تخفيضات على عدد قليل منها.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم»، في عدد من المتاجر ومنافذ البيع الكبرى، أن السلع المُنتجة محلياً، المطروحة في منافذ بيع عدة، شملت طائفة واسعة من السلع الأساسية وغير الأساسية، والغذائية وغير الغذائية، مثل الدواجن المبردة والمجمّدة، والحليب والطحين والسكر والألبان والزبادي والأجبان بأنواعها المختلفة، والخضراوات المجمّدة، وقطع الدجاج المجمّد، والأرز والمعكرونة والزيوت والعصائر والمياه والمشروبات الغازية، والتمور والبهارات والحلويات والشوكولاتة وبعض أصناف الخضراوات والفاكهة، بجانب المناديل الورقية والمنظفات والمطهرات بأنواعها، وورق الألومنيوم وأكياس القمامة ومعطرات الجو وغيرها.

بدورهما، قال مسؤولان في قطاع تجارة التجزئة، إن شهر مايو الجاري، يشهد حملة موسعة، لدعم المنتج المحلي، تتضمن التوسّع في طرح عروض تخفيضات على طائفة واسعة من هذه المنتجات، مشيرين إلى أن تكثيف طرح السلع المحلية، ووضع لافتات بارزة توضح أنها منتجات «صنعت في الإمارات»، يهدف إلى رفع الوعي لدى المستهلكين بجودة وتنافسية المنتجات المحلية، ما يرفع المبيعات، ويدعم المنافسة، ويزيد جودة المنتجات في الأسواق.

منافذ كبرى

وتفصيلاً، قال المستهلك عبدالله النعيمي إنه «لاحظ أن منافذ كبرى، لها فروع في إمارات الدولة، توسّعت في طرح عدد كبير من السلع المصنوعة في الإمارات في جميع فروعها، مثل المزيد من أصناف الدواجن المبردة والمجمّدة، والحليب والأجبان بأنواعها المختلفة، والأرز والمعكرونة والزيوت والعصائر والخضراوات المجمّدة والمناديل الورقية وغيرها، بخلاف ما كان معتاداً، كما توسّعت في وضع لافتات وعلامات كبيرة وبارزة فوق الأرفف، وعلى الأرفف نفسها تشير إلى أن هذه السلع مُنتجة محلياً مثل (بكل فخر من الإمارات)».

وأشاد بهذا التوجه، خصوصاً أن هذه السلع ذات جودة عالية، مطالباً بالتوسع في طرح عروض مخفضة على عدد أكبر من السلع المحلية، في ضوء المنافسة وتقارب الأسعار في السوق، موضحاً أن بعض المنافذ طرحت عروضاً مخفضة على عدد قليل منها، مثل أصناف من الزيوت والأرز والمناديل الورقية.

أصناف متنوعة

وقالت المستهلكة، إحسان علي إنها «لاحظت أن منافذ بيع كبرى توسّعت في طرح عدد كبير من السلع المصنوعة في الإمارات في فروعها المختلفة، خصوصاً الحليب والألبان والأرز والمعكرونة والزيوت والعصائر والمنظفات والمياه والمشروبات الغازية والمطهرات وبعض أصناف الخضراوات والفاكهة، كما توسّعت منافذ البيع في وضع لافتات وعلامات كبيرة وبارزة فوق الأرفف، وعلى الأرفف نفسها، تشير إلى أن هذه السلع مُنتجة محلياً مثل (اصنع في الإمارات، استثمار، استدامة، نمو)».

وطالبت بالتوسّع في طرح عروض مخفضة على عدد كبير من السلع المُنتجة محلياً، خصوصاً أنها ذات جودة عالية، موضحة أن منافذ البيع طرحت عروضاً مخفضة على بعض هذه السلع بالفعل، إلا أنها قليلة، خصوصاً المياه والعصائر بجانب عدد قليل من أصناف الخضراوات والفاكهة الطازجة.

وطالب المستهلك، عبدالرحمن لطيف بقيام منافذ البيع، بتكثيف طرح عدد كبير من السلع المحلية، بخلاف ما كان معتاداً سابقاً، مثل الحليب وقطع الدجاج والطحين والتمور والبهارات والمنظفات والمطهرات ومعطرات الجو والمبيدات الحشرية، مع طرح لافتات كبيرة وبارزة فوق الأرفف، توضح أنها مصنوعة في الإمارات، لتسهيل الوصول إليها، مثل «بكل حب صنع محلياً».

وطالب بالتوسّع في التخفيضات لتشمل مزيداً من السلع، خصوصاً الأساسية، موضحاً أن هناك تخفيضات على عدد قليل من هذه السلع في بعض المنافذ، مثل قطع الدجاج وورق الألومنيوم والبهارات، خصوصاً عروض القيمة المضافة، مثل «اشترِ ثلاثة واحصل على الرابع مجاناً».

المنتجات المحلية

في المقابل، قال مدير التسويق والاتصالات في مجموعة «اللولو» العالمية، ناندا كومار، إن «المجموعة ملتزمة بدعم وتشجيع المنتجات المحلية، والمنتجات التي تتم زراعتها محلياً في الدولة»، موضحاً أنه «تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على بدء حملات موسعة للترويج للمنتجات المحلية، سواء الغذائية أو غير الغذائية، في إطار مبادرة (اصنع في الإمارات)».

وكشف كومار عن أن مجموعة «اللولو» بدأت، اعتباراً من شهر مايو الجاري، بحملة موسعة لدعم هذه المنتجات، في إطار سياسة المجموعة لدعم المنتج المحلي، وتتضمن الحملة، التوسّع في طرح عروض تخفيضات على طائفة واسعة من هذه المنتجات خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لسياسة المجموعة وسياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي.

وشدد على أن تكثيف طرح السلع المحلية ووضع لافتات بارزة، توضح أنها منتجات «صنعت في الإمارات»، يستهدف رفع الوعي لدى المستهلكين بجودة وتنافسية المنتجات المحلية، ما يرفع مبيعاتها.

منافذ البيع

وقال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، حسن رزق، إن «منافذ البيع تدعم المنتجات المحلية، خصوصاً في ضوء ارتفاع جودة هذه المنتجات وحصولها على علامة الجودة الإماراتية»، مشيراً إلى أن عدداً من المنافذ بدأت بالتوسّع في عرض الكثير من المنتجات المحلية، وستتوسع في طرح تخفيضات عليها خلال الفترة المقبلة.

ونوّه رزق إلى أن التخفيضات، تأتي بالتعاون بين المنافذ والمنتجين المحليين، خصوصاً أن رمضان الماضي، شهد عرض مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات المصنوعة محلياً، ولوحظ ارتفاع الإقبال على عدد كبير من السلع عالية الجودة، خصوصاً السلع المخفضة، مشيراً إلى أن التخفيضات تتيح للمستهلكين شراء السلع واختبار جودتها، ما يدعم المنافسة ويرفع جودة المنتجات في الأسواق.