«كهرباء الشارقة» تشارك في مؤتمر ببرلين

شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، متمثلة بإدارة تقنية المعلومات والاتصال وإدارة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر - قسم الحوكمة والامتثال والمخاطر، في أعمال «مؤتمر Fortinet Accelerate25»، الذي اختتم أول من أمس في مدينة برلين الألمانية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء العالميين، لمناقشة التحديات الأمنية المتزايدة وتقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي الآمن. وجاءت مشاركة الهيئة في المؤتمر في إطار حرصها على مواكبة أحدث المستجدات في مجال تقنيات المعلومات والأمن السيبراني وتعزيز قدراتها الرقمية.

وأوضح المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي، ماجد عيسى حريمل الشامسي، أن مشاركة الهيئة في المؤتمر تؤكد التزامها الدائم بتبني أفضل الممارسات العالمية والاستثمار في المعرفة التقنية.