شركات تطرح بطاقات افتراضية للدفع وتطبيقات لخدمات الضيافة

أفاد خبراء ومختصون في إدارة الأنظمة التقنية وتكنولوجيا المعلومات في قطاع السفر والضيافة، بأن الأسواق المحلية شهدت أخيراً طرح ابتكارات تقنية جديدة ترتكز على الخدمات الذكية الموجهة أو المخصصة لفئات وشرائح محددة من المتعاملين وفقاً لمتطلباتهم، بدلاً من الاعتماد على نظم تقديم الخدمات العامة التقليدية السابقة.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات معرض «سوق السفر العربي»، الذي اختتم أعماله أول من أمس في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أن تلك الخدمات تعد من أبرز الابتكارات والحلول الحديثة في التحول الرقمي بقطاعي السفر والضيافة، لافتين إلى أن تلك الخدمات تشمل بطاقات افتراضية للدفع يتم تخصيصها للإنفاق في مجالات معينة وبمخصصات محددة للمتعاملين، وفقاً لباقات السفر، بما يتيح مواجهة مخاطر الاحتياط، إضافة إلى تطبيقات تتيح تقديم خدمات معينة في المطاعم والفنادق وتوجيه المتعاملين للخدمات المخطط لهم استخدامها مسبقاً، لكن عبر تقنيات رقمية دون تدخل بشري سواء بالمدفوعات أو باستخدام الخدمات.

وقال المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كاشيو»، أرمين مرادي، إن «الخدمات الذكية المخصصة والموجهة للمتعاملين من أبرز ابتكارات حلول التحول الرقمي حالياً، ومن ضمنها بطاقات الدفع الافتراضية التي تتيح السداد للمشتريات وفقاً لمخصصات مالية وجهات محددة»، لافتاً إلى أنه «تم إصدار بطاقات افتراضية فورية مرتبطة بكل سجل حجز، وتحديد الإنفاق لكل بطاقة، والوصول إلى بيانات المعاملات مباشرة، بغضّ النظر عن العملات المستخدمة، وفقاً لخطط السفر للمتعاملين المتفق عليها بشكل مسبق بين المتعاملين وشركات السفر والسياحة أو الضيافة».

وأضاف أن «تلك البطاقات تعمل مع شركات حلول الدفع بالبطاقات العالمية، عبر منصة تطبيقات تتيح تفادي أخطاء العمليات اليدوية التقليدية السابقة، ومواجهة مخاطر الاحتيال، وضعف إدارة البطاقات، وبطء عمليات تسديد الأموال، بشكل يساعد وكالات السفر على إدارة مخاطر وتبسيط عمليات الدفع، والحدّ من الخسائر المرتبطة بتحويل العملات، وتقليل تكاليف الحجز والتصدي لمخاطر الاحتيال وتحسين التدفق النقدي، وتتبع نفقات الرحلات بصورة لحظية، بما يتيح مزايا متعددة للعائلات والشركات في مجال التخطيط للرحلات والسفر».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في «يانغو ادز»، لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مليكة كينيدي، إن «تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات أصبحت تتولى دوراً مهماً في تشكيل مستقبل قطاع السياحة والسفر، مع إتاحة القدرة على توقع نوايا المسافرين وتوجهاتهم بشكل يتيح الاعتماد على خدمات ذكية مخصصة وموجّهة لمختلف الشرائح، وفقاً لمتطلباتهم واحتياجاتهم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «إدارة الضيافة القابضة»، هيثم عبدالعزيز، إن «الخدمات الذكية الموجهة والمخصصة تعدّ من أبرز ابتكارات وأنظمة التحول الرقمي في قطاع الضيافة، وتعتمد على تقنيات مختلفة، منها الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يتم الاعتماد عليه بشكل أكثر توسعاً في أسواق الإمارات في قطاع الضيافة والسفر خلال الفترات الأخيرة، وبشكل متسارع مقارنة بفترات سابقة».

وأضاف أن «الخدمات الذكية الموجّهة والمخصصة تتركز بشكل عام في تطبيقات تتيح خصائص ومزايا محددة للمتعاملين وفقاً لمتطلباتهم أو الباقات التي يحصلون عليها من إدارات الضيافة والسفر، ليتم منحهم أذون الدخول واستخدام تلك الخدمات، وتوجيههم إليها حسب الحلول التقنية المبرمجة على تقديم تلك الخدمات للمتعاملين دون تدخل بشري، سواء عبر دخول المتعاملين لمطاعم معينة دون غيرها، ومرافق محددة وفقاً لخطط معدة مسبقة، بشكل يدعم التحول الرقمي بشكل أشمل في قطاعات الضيافة».

واعتبر رئيس العمليات في مجموعة «صحبه للضيافة»، محمد النادي، أن «الخدمات الذكية المخصصة تعد من ضمن التوجهات الحديثة في عمليات التحول الرقمي في قطاعي الضيافة والسفر والتي أصبحت تتيح تقديم وتحديد الخدمات عبر تطبيقات معينة للمتعاملين دون تدخل بشري، بما يعزز استخدام تطبيقات الهواتف المتحركة في استخدام مرافق الفنادق، وفق باقات مخصصة رقمية»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن تشهد الأسواق تحولاً أشمل في استخدام الخدمات الرقمية في قطاع الضيافة خلال الفترة المقبلة، مع مواكبتها متطلبات المتعاملين وإدارات الفنادق على حد سواء».