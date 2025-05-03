أحمد بن سعيد يبحث تعزيز التعاون مع رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal»

التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal»، سوزان كيرير، وذلك في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات.

ووفق بيان صحافي صادر أمس، تطرقت النقاشات إلى بحث فرص تطوير العلاقات بين الطرفين الممتدة لأكثر من 15 عاماً، وتعزيز أطر التعاون في مشهد المدفوعات الرقمية المتطور.

وتوفر «طيران الإمارات» حالياً خيار الدفع عبر «PayPal» على موقعها في 34 دولة.

وشهدت الناقلة خلال العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استخدام «PayPal»، سواء من حيث عدد المستخدمين أو تكرار العمليات أو حجم المعاملات.

وكانت «PayPal» قد افتتحت أخيراً أول مقر إقليمي لها في دبي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف دعم المزيد من المستهلكين والشركات في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز قدراتهم في مجال التجارة، وتمكين الشركات على اختلاف أحجامها من التوسع في الأسواق العالمية.

وتتسارع وتيرة تحول دبي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وسياساتها الداعمة للأعمال، وبنيتها التحتية المالية المتقدمة. ونجحت المدينة في استقطاب كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، بالتوازي مع دعم نمو الشركات الناشئة المحلية، وإطلاق مسرعات ومجمّعات للقطاع، فضلاً عن مختبرات «ساند بوكس» المبتكرة التي تتيح اختبار حلول جديدة.