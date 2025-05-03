«التوقف في أبوظبي» يستقطب 44 ألف زائر في 4 أشهر

سجّل برنامج «التوقف في أبوظبي» 25 ألف حجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 47% في المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع عدد الزوار إلى 44 ألفاً بين يناير وأبريل 2025، بزيادة نسبتها 76% مقارنة بـ25 ألف زائر سُجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق بيان صحافي صادر أمس، احتفلت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي والاتحاد للطيران بالنجاح الملحوظ لبرنامج رحلات التوقف في أبوظبي، خلال معرض سوق السفر العربي 2025، الذي اختتم أعماله أول من أمس، حيث يستمر عدد الزوّار في التزايد بوتيرة مذهلة.

ويمتد نجاح برنامج التوقف إلى ما هو أبعد من مجرد زيارة أولى لأبوظبي، حيث يعود العديد من الضيوف الذين زاروا الإمارة خلال رحلة توقف قصيرة لقضاء عطلات أطول فيها.

ويرتكز هذا النمو على الأداء القوي طوال عام 2024، حيث استقبلت أبوظبي 85 ألف زائر دولي مقارنة بـ12 ألفاً في عام 2023. وتتوقّع «الاتحاد للطيران» استضافة أكثر من 130 ألف ضيف رحلة توقف في 2025.

وقال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، صالح محمد الجزيري: «يُحقق استثمار أبوظبي الاستراتيجي في التسويق القائم على البيانات، وتنويع البرامج، ونهجها المركز على الثقافة، نمواً سياحياً ملحوظاً، ويتجلى ذلك في استقبال 1.4 مليون ضيف مع رحلات التوقف لليلة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2025، ومع نجاح برنامج التوقف لدينا نهدف إلى تعزيز شراكاتنا وتوسيع نطاقنا العالمي».