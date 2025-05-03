منتدى «قادة المطارات» ينطلق 6 الجاري

يجتمع قادة وخبراء ومختصون في مجال المطارات من مختلف أنحاء العالم في دبي يومي 6 و7 مايو الجاري، للمشاركة في المنتدى العالمي لقادة المطارات لمناقشة الاتجاهات الكبرى والتطوّرات التي ستُعيد تشكيل طريقة عمل المطارات وخدمتها للمسافرين وأصحاب العلاقة خلال السنوات الـ25 المقبلة.

ويُعقد المنتدى بالتزامن مع الدورة الـ24 من معرض المطارات.

وسيلقي المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، الكلمة الرئيسة حول «الالتزام بالتميّز ونهج استباقي لصياغة مستقبل الطيران».