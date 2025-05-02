"سيدات الأعمال الأردني .الإماراتي" ينظم جلسة حول تمكين المرأة في قطاع السياحة

تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والتراث الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي .. نظم المجلس جلسة حوارية بعنوان: "تمكين المرأة في قطاع السياحة والإعلام السياحي : شراكة نحو تنمية مستدامة"، بالتعاون مع الاتحاد العربي للإعلام السياحي، وبمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية والسياحية وسيدات الأعمال.

سلطت الجلسة الضوء على الاستراتيجيات الحكومية في تمكين المرأة الإماراتية والخليجية للانخراط بقوة في قطاعي الإعلام والسياحة، وطبيعة احتياجات المرأة الإعلامية العربية لتعزيز دورها في الترويج للسياحة الوطنية بشكل أكثر تأثيراً ، وكيف يمكن للسياحة المستدامة أن تساهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع خاصة في دول الخليج .

تحدث في الجلسة - التي أدارتها فضيلة المعيني رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية - عبدالرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق في شركة أبوظبي للإعلام ، والدكتورة سامية العامري، من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ، وخالد بن عبدالرحمن آل دغيم، رئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي ، وأسيل الحجاوي، نائبة رئيس مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي ، ورولا سمير العلي، عضوة مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي ، ونزهة قونادفي، المديرة التنفيذية لشركة " أن أو دبليو " التابعة لمجموعة نيرفانا القابضة .

وقالت الدكتورة أمل الهدابي إن الجلسة تجسّد رؤية المجلس المشتركة في تعزيز دور المرأة بقطاعي الإعلام والسياحة، وتمكينها للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث ركزت على ثلاثة عناصر رئيسة هي : الإعلام، السياحة، والمرأة، مع تناول محورين أساسيين لمستقبل التنمية المستدامة، هما: تمكين المرأة كقوة فاعلة في الاقتصاد والمجتمع، ودور الإعلام السياحي في إبراز الهوية الثقافية وتعزيز السياحة الاقتصادية بطريقة مسؤولة ومؤثرة.

وأضافت أن الجلسة شكّلت منصة لتبادل الأفكار والخبرات، ورسم ملامح شراكات جديدة تستشرف المستقبل، مشيدة بالشركاء الاستراتيجيين، مثل الاتحاد العربي للإعلام السياحي والجمعية الخليجية للإعلام السياحي، إلى جانب جمعية الصحفيين الإماراتية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

من جانبه، قال الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، إن مجلس سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي يضطلع بدور مهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن المجلس يمثل منصة مثالية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات مثمنا ما يقوم به المجلس من جهود لتمهيد الطريق أمام المرأة لتكون قائدة ومبتكرة وصانعة للأثر الذي يُعد نموذجاً يُحتذى به، منوهاً أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص بفضل عزيمة وإصرار عضوات المجلس .

من جهتها أشارت سلامة الشامسي، مديرة قصر الحصن - دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إلى أن تمكين المرأة لم يعد شعاراً، بل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، مؤكدة أن المرأة اليوم شريكة فاعلة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات وتحفيز الاقتصاد المستدام ونوهت إلى أهمية تكامل جهود التمكين مع قطاعي الإعلام والسياحة، لما لهما من أثر عميق في تعزيز الصورة الإيجابية للمجتمع وزيادة تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

ولفتت إلى قدرة الإعلام على نقل قصص النجاح وكسر الصور النمطية، وإلى دور السياحة كجسر للتواصل بين الشعوب ومحرّك للتنمية الثقافية والاقتصادية، مع تزايد دور المرأة في قيادته.

وأكدت سلامة الشامسي، على ضرورة بناء شراكة حقيقية قائمة على التفاعل والتكامل بين مختلف القطاعات، لفتح الآفاق أمام المرأة كقائدة وصانعة قرار، إلى جانب تمكين الإعلام في دعم قضايا المرأة، وتوظيف السياحة كأداة فاعلة للتنمية الشاملة.

بدورها، قالت فضيلة المعيني إن الجلسة الحوارية عكست التزاماً مشتركاً بتعزيز دور المرأة في قطاعي السياحة والإعلام السياحي، لما لهما من تأثير مباشر في تحقيق التنمية المستدامة في محيطنا العربي، مضيفة أن الجلسة شكّلت فرصة لاستكشاف الأبعاد المتعددة التي يمكن للمرأة من خلالها أن تسهم بشكل فاعل في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي في المنطقة.

وخلال الجلسة كرّم الاتحاد العربي للإعلام السياحي مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، تقديرًا لدورها الريادي في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التراث الوطني، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية التي تبرز التراث الإماراتي وترسّخ القيم الثقافية لدى الأجيال.