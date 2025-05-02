مركز الاستدامة والابتكار التابع لكهرباء دبي يستقبل وفداً من جامعة "هونغ كونغ متروبوليتان"

استقبل مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفداً من جامعة هونغ كونغ متروبوليتان. واطلع الوفد الزائر على أحدث تقنيات وابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، وأبرز مشاريع الهيئة الرائدة الداعمة لتحقيق الحياد الكربوني.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: "بات مركز الاستدامة والابتكار حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، ومعلماً رئيساً من معالم دبي للاطلاع على القفزات التي تم إنجازها على طريق الاستدامة والحياد المناخي. ويؤدي المركز دوراً جوهرياً في جعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الأعمال والاستثمار في أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة وإبرام شراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة محلياً وعالمياً. ويعكس المركز جهود الهيئة في دعم الابتكار وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050".

وقدمت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، لوفد الجامعة شرحاً وافياً عن أبرز مشاريع الهيئة ومنها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

وأطلعت النعيمي، الوفد أيضاً على مشروع "الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ ومبادرة "الشاحن الأخضر" التي وفرت أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.

ورافقت النعيمي، الوفد في جولة في أرجاء منطقة المعرض ضمن مركز الاستدامة والابتكار والتي تضم أكثر من 30 عرضاً تفاعلياً حول أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.

وأشاد الوفد الزائر بجهود مركز الاستدامة والابتكار لتوطيد أواصر التعاون بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية وحشد الجهود العالمية لتسريع انتقال الطاقة. وأثنى الوفد على مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي والتي تشكل أنموذجاً يحتذى في الاستفادة المثلى من الموارد لتحقيق التنمية المستدامة.