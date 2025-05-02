مصرف عجمان يكشف عن استراتيجية "الحياد الصفري" بقيمة 4 مليارات درهم

أعلن مصرف عجمان عن إطلاق استراتيجية بيئية شاملة تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري، في خطوة طموحة تؤكد التزامه بالاستدامة البيئية والتمويل الإسلامي المسؤول. وتهدف الخطة إلى الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2) بحلول عام 2030، والتوسّع لاحقاً لتشمل الانبعاثات الممولة (النطاق 3) بحلول عام 2050، ما يعكس نهجاً تدريجياً وممنهجاً لتقليل البصمة الكربونية على كافة المستويات.

كما التزم المصرف بتخصيص 4 مليارات درهم للتمويل المستدام حتى عام 2030، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، وكفاءة استهلاك المياه، والنقل منخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تجسد هذه الاستراتيجية التقاء خبرتنا المالية بمسؤوليتنا البيئية. وكوننا مؤسسة مالية إسلامية، فإن دورنا يتجاوز إدارة الأصول ليشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية وإرثنا البيئي، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع شركائنا".

وأضاف: "تشكل هذه الاستراتيجية نقطة تحول تتيح لنا الإسهام بفعالية في طموحات دولة الإمارات المناخية، بينما نواصل ترسيخ قيمة مستدامة تعود بالنفع على جميع شركائنا".

ترتكز استراتيجية الحياد الصفري لمصرف عجمان على ثلاثة محاور رئيسية: خفض الانبعاثات التشغيلية بحلول عام 2030، معالجة الانبعاثات الممولة بحلول عام 2050، وتخصيص 4 مليارات درهم لتمويل مستدام يدعم النمو الاقتصادي الأخضر. ويمضي المصرف في اعتماد نهج واضح يقوده الالتزام بالمبادئ، عبر استثمارات نوعية في الطاقة النظيفة، والمباني الخضراء، والحفاظ على الموارد المائية، والتنقل منخفض الانبعاثات. وسيتولى المصرف تطوير أدوات مالية خضراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتسريع التحول نحو أنشطة اقتصادية مسؤولة، تشمل مختلف القطاعات الحيوية.

وصرّح زهيب علي زاهد، رئيس إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مصرف عجمان: "لقد طورنا إطاراً متكاملاً يدمج الاستدامة في صميم نموذج أعمالنا، بدءاً من قياس الانبعاثات، مروراً بمبادرات التخفيض، وانتهاءً بابتكار أدوات تمويل إسلامية خضراء".

وأضاف: "عبر بناء منظومة متكاملة، نضمن أن تتحول التزاماتنا البيئية إلى خطوات واضحة ونتائج ملموسة، تعزز القيمة طويلة الأمد لمساهمينا وعملائنا والمجتمع من حولنا".

وجرى الإعلان عن المبادرة خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي للمصرف، بحضور أعضاء اتحاد مصارف الإمارات – لجنة التمويل المستدام، وشركاء استراتيجيين في التنمية البيئية.