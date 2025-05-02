«النقد الدولي»: 3.3% نمو اقتصاد دبي في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل أبوظبي نمواً بنسبة 4.2% خلال العام الجاري، و5.8% في عام 2026، وأن تحقق دبي نمواً بواقع 3.3% في عام 2025، يرتفع إلى 3.5% في 2026.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور - خلال إحاطة إعلامية نظمها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي - إنه يتوقع نمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2025 بنسبة 4%، موضحاً أن الإبقاء على توقعات النمو للإمارات عند مستوى التوقعات السابقة، رغم خفض توقعات النمو في العديد من الدول، يرتبط بأداء القطاع غير النفطي، والاستثمارات في البنية التحتية، والنمو في قطاعات عدة.