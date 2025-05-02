«طيران الإمارات» تستهدف توظيف 1500 طيار خلال عامين

احتفت شركة طيران الإمارات بطياريها ومجتمع الطيران حول العالم، في اليوم العالمي للطيارين، مجددة - مع انطلاقها نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع العالمي - التزامها باستقطاب أكثر من 1500 طيار جديد خلال العامين المقبلين، حيث سينضم الموظفون الجدد إلى مجتمع يضم أكثر من 4600 طيار.

وأفادت الناقلة، في بيان، أمس، بأنه تماشياً مع استراتيجيتها الطموحة للنمو، فإنها تركز على توظيف طيارين ذوي خبرة عبر أحد برامجها الأربعة وهي: التوظيف المباشر للقباطنة، وبرنامج القيادة المعجل، ومساعدو الطيارين الذين يحملون رخصة نوع طائرة، ومساعدو الطيارين غير المرخصين على نوع معين.

وذكرت أنه منذ بداية عام 2022، التحق بالناقلة نحو 2000 طيار جديد، لافتة إلى أنه في عام 2025، ستنظم فرق التوظيف في «طيران الإمارات» جولات تعريفية في أكثر من 40 مدينة حول العالم، بهدف توظيف أكثر من 550 طياراً، وبعد نجاح الجولات الأخيرة في إيطاليا، ستتوجه الحملة إلى النرويج وفنلندا والسويد خلال مايو الجاري.

وتبني «طيران الإمارات» على نجاح برنامج القيادة المعجل الذي يُسرّع انتقال مساعدي الطيار إلى رتبة كابتن طائرة، حيث يوشك أكثر من 80 طياراً حالياً على إتمام هذه الترقية، وسيحظى الطيارون الراغبون في الانضمام إلى هذا المجتمع العالمي بمجموعة من المزايا المدروسة، وفق أفضل المعايير العالمية.

ويشغّل طيارو الناقلة أسطول طائراتها الذي يُعدّ من بين الأحدث في العالم، والمكوّن من 261 طائرة جميعها عريضة البدن، من طراز «إيرباص A380» و«بوينغ 777»، إضافة إلى أحدث إضافة لأسطولها طائرة «A350» الجديدة.