مكتوم بن محمد: نؤمن أن المستقبل المالي يُصاغ من خلال الشراكات النوعية

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي اليوم ماساهيرو كيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية، اليابانية العريقة، والتي تُعدّ إحدى أكبر المجموعات المالية المتخصصة في مجال الأسواق والاستشارات المالية وحلول التمويل.

ونوّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، بالتزام دولة الإمارات بتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع كبريات المؤسسات المالية العالمية، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتوسيع دورها المحوري في مجال الخدمات المالية عالمياً، لافتاً سموّه إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة وتمثل ركيزة مهمة لهذه الرؤية من بنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومتطورة وبيئة أعمال محفزة على الإبداع والابتكار، وهي عوامل توفر مجتمعة للشركات المالية العالمية منصة مثالية للاستفادة من الفرص الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتطرّق اللقاء إلى الطموحات الكبيرة التي حددتها دبي لمستقبل قطاعها المالي، والتي ترجمتها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لاسيما على صعيد الوصول بدبي إلى قائمة أهم 4 مراكز مالية عالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار العالمية، مرتكزة في ذلك على قاعدة صلبة من الأطر التشغيلية والقانونية والتنظيمية الرائدة، ونهج عمل يقوم على بناء وتوطيد الشراكات الناجحة مع كبريات الشركات المالية حول العالم.

واستعرض سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية خطط المجموعة وتطلعاتها لمستقبل نشاطها في المنطقة، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون، لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقّمي.

كذلك، تناول اللقاء أبرز المحفزات التي تقدمها دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين العالمي، والمميزات التي تجعلها منصة انطلاق مثالية للشركات المالية الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في المنطقة، بما تدعمه من فرص تعزيز الشراكات الجديدة مع الأسواق الناشئة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": " نؤمن أن المستقبل المالي يُصاغ من خلال الابتكار، والشراكات النوعية، والقدرة على الربط بين الشرق والغرب عبر منصة متكاملة تصنع الفرص وتُعيد صياغة مفاهيم الاقتصاد الجديد".

وتابع سموه: "استقبلت اليوم السيد ماساهيرو كيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية اليابانية، إحدى أكبر المجموعات المالية المتخصصة في الاستشارات المالية وحلول التمويل، وذلك لمناقشة سُبل توسيع الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات التمويل العالمية ودبي".

وختم سموه قائلا: "نواصل عبر هذه الشراكات ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً يحتضن الفرص والنجاحات ويسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي".

حضر اللقاء محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وتقدم مجموعة ميزوهو المالية، ومقرها الرئيسي طوكيو، حلولاً متكاملة تجمع بين الخدمات المصرفية والأوراق المالية وإدارة الأصول من خلال شبكتها العالمية التي تغطي الأسواق الدولية الرئيسية.

وتخدم المجموعة قاعدة عملاء متنوعة تشمل الشركات الكبرى والمؤسسات المالية ومؤسسات القطاع العام وكذلك الأفراد.