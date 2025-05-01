«دبي الدولي»: 23.4 مليون مسافر في الربع الأول

استقبل مطار دبي الدولي 23.4 مليون مسافر، خلال الربع الأول من عام 2025، محافظاً على زخمه القوي، ومعززاً مكانته بوصفه المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كوجهة عالمية، والدور المحوري الذي يلعبه المطار باعتباره بوابة مفضلة لملايين المسافرين حول العالم.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي، في بيان، أمس، بارتفاع حركة المسافرين بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، على الرغم من أن الربع الأول من العام الماضي سجل رقماً قياسياً.

وشهد يناير 2025 وحده أعلى حركة شهرية في تاريخ المطار مع استقبال 8.5 ملايين مسافر، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا البنية التحتية المتقدمة والتنسيق الكبير بين آلاف الأفراد العاملين خلف «الكواليس».

وحافظت الهند على صدارتها، كأكبر وجهة من حيث عدد المسافرين من مطار دبي الدولي وإليه، بنحو ثلاثة ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ1.9 مليون مسافر، والمملكة المتحدة بـ1.5 مليون مسافر، وباكستان بمليون مسافر، والولايات المتحدة بـ804 آلاف مسافر، وألمانيا بـ738 ألف مسافر.

وتصدرت العاصمة البريطانية لندن على صعيد المدن القائمة بـ935 ألف مسافر، تلتها العاصمة السعودية الرياض بـ759 ألف مسافر، ثم مدينة جدة بـ627 ألف مسافر، ومدينة مومباي بـ615 ألف مسافر، ونيودلهي بـ564 ألف مسافر.

كما شهد السفر لأغراض الترفيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بذروة موسمية في مطلع العام، وعطلة عيد الفطر، وعطلة الربيع، حيث سجّلت بعض الوجهات السياحية ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين مع زيادات مضاعفة في حركة المسافرين إلى وجهات مثل جمهورية التشيك بزيادة 30.6%، وفيتنام بنمو 28.6%، وإسبانيا بارتفاع 20.2%.

بدورها، سجلت حركة الشحن انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.6% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث تعامل مطار دبي الدولي مع 517 ألف طن من البضائع.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إن «ما حققته (مطارات دبي) من أداء في الربع الأول من العام الجاري ليس مجرد أرقام، بل شهادة حية على تفاني وكفاءة فريق العمل، كما أن تسجيل أعلى حركة مسافرين شهرية في تاريخ المطار، مع الحفاظ على مستويات خدمة استثنائية سواء على صعيد مناولة الأمتعة وانسيابية حركة الضيوف؛ يُعد إنجازاً نوعياً يتطلب دقة ومرونة وجهوداً متكاملة من جميع الفرق المعنية».

وأضاف: «سر نجاح (مطارات دبي) يكمن في العمل الجماعي والروح الموحدة لمجتمع (oneDXB)، حيث يؤدي كل فرد دوراً حيوياً ضمن منظومة متكاملة، وهذه الثقافة الراسخة من التعاون والتنسيق المستمر تُعد من الركائز الأساسية التي تسهم في تعزيز الأداء، وتلبية احتياجات ضيوفنا المتزايدة باستمرار».

وأكدت «مطارات دبي» أنه على الرغم من أن الأرقام تعكس جانباً مهماً من الأداء التشغيلي للمطار، فإن العامل البشري يظل المحرك الرئيس الذي يقف خلف تميز مطار دبي الدولي.

وأضافت: «شكّل التزام مجتمع (oneDXB) الذي يعمل على مبدأ (الضيف أولاً)، والذي يضم موظفي مطارات دبي وشركاءها من الجهات الحكومية وشركات الطيران والمشغلين التجاريين، عاملاً رئيساً في ترجمة التميز التشغيلي إلى تجارب ضيافة استثنائية، تعكس معايير الجودة والريادة التي تتبناها مطارات دبي».

ووفق «مطارات دبي»، فمن بين تلك التجارب، المثال الذي قدمه مكتب المفقودات في مطار دبي الدولي بالتعاون مع شرطة دبي، حيث تمكن من استعادة حقيبة تحتوي على 102 ألف درهم نقداً، إلى جانب جوازات سفر ووثائق شخصية مهمة، وإعادتها خلال 30 دقيقة فقط من الإبلاغ عن فقدانها، ليمنح بذلك راحة بال لشقيقين كانا في طريقهما للعودة إلى بلدهما، بعد تلقيهما نبأ وفاة أحد أفراد أسرتهما.

كما تجسدت هذه الروح الإنسانية في موقف الموظف بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، عبدالله البلوشي، الذي أوقف ضيفة ليس لإجراء تفتيش بل لإتاحة المزيد من الوقت لابنها لتوديعها، وهي لفتة أشاد بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي حافظ، في مارس الماضي، على مكانته باعتباره المطار الدولي الأكثر ازدحاماً من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام الـ11 على التوالي، وفقاً لتصنيف مجلس المطارات الدولي.

ويُعد المطار حالياً نقطة وصل عالمية تربط المسافرين بـ 269 وجهة في 106 دول، عبر شبكة تضم 101 شركة طيران دولية.