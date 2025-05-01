«الموانئ والجمارك» تطلق «ديجيتال 04» لتعزيز التحول الرقمي

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، الإطلاق الرسمي لشركة «ديجيتال 04»، كأول شركة وطنية متخصصة في مجال التحول الذكي في العمليات التجارية وتطوير الحلول الرقمية التي تدعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وقال رئيس المؤسسة، سلطان أحمد بن سليّم، إن تأسيس الشركة وانطلاقها من مدينة دبي، الحاضنة الأولى للابتكار والحلول التكنولوجية الذكية والعاصمة العالمية للتجارة والاقتصاد، تأكيد على التزام المؤسسة بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والتقنيات الذكية والعمليات اللوجستية والتجارية، مشيراً إلى أن «ديجيتال 04» ستكون النافذة الرقمية لأفضل الحلول الذكية في عالم الأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية للموانئ وخدمات النقل البحري حول العالم.

وأضاف بن سليّم: «نفخر اليوم، من خلال إطلاق (ديجيتال 04)، بأن نقود الابتكار التكنولوجي عالمياً، وننقل خدماتنا الرائدة في قطاع الموانئ وما حققناه من نجاحات بفضل استخدامنا المبتكر للتكنولوجيا والخدمات الرقمية إلى العالم، وأن نجعل دبي نموذجاً مثالياً في إدارة الخدمات اللوجستية باستخدام أفضل التقنيات التي طورتها كفاءاتنا الوطنية المحلية المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».

وذكر أن إطلاق شركة «ديجيتال زيرو فور»، هو أحد مخرجات استراتيجية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتواكب أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي: «نفخر بإطلاق (ديجيتال 04) كواجهة تجارية لتميّزنا التكنولوجي في القطاع اللوجستي، حيث طوّر فريقنا الوطني حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي، تُحدث تحولاً جذرياً في العديد من القطاعات، ومن خلال هذه الذراع الجديدة، سنُصدر هذا الابتكار إلى الأسواق العالمية، ونعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتقنيات الذكية والتحول الرقمي».

وأوضح أن «ديجيتال 04» ترتكز على تقديم خدمات وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُعزز الكفاءة والنمو المؤسسي في قطاعات حيوية تشمل الرخص التجارية، والهندسة المدنية، وأمن الموانئ، والعمليات البحرية، والحلول الجمركية المتقدمة، وستُدار الشركة من قبل قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما يضمن دمج الخبرة المؤسسية مع التفكير الابتكاري المتقدم في المجال الرقمي.