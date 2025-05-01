مكتوم بن محمد: الإمارات شريك داعم لأهم الشركات والمؤسسات العالمية

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموّه، أمس، الرئيس التنفيذي لمجموعة WPP العالمية الرائدة في مجال الاتصال والتسويق، مارك رييد، وأكد سموه أن الإمارات ستبقى شريكاً داعماً لأهم الشركات والمؤسسات العالمية.

واطّلع سموّه من الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية، التي تضم تحت مظلتها العديد من الوكالات الكبرى، على مجمل أعمال المجموعة وتطلعاتها لمستقبل أعمالها في المنطقة، فيما تطرق اللقاء إلى الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، من خلال الاستثمار في بيئة أعمال ديناميكية وبنية تحتية متطورة، مع تقديم حوافز تدعم أهداف مؤسسات الأعمال، وتسهم في بناء مجتمع متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة في هذا المجال.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «استقبلت اليوم مارك رييد، الرئيس التنفيذي لمجموعة (WPP) العالمية، إحدى أضخم المجموعات في مجال الاتصال والتسويق على مستوى العالم، وناقشنا خلال اللقاء الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، وبناء مجتمع أعمال متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة في هذا المجال».

وأضاف سموه: «نؤمن بأن الاتصال والتسويق محركات رئيسة لنمو الاقتصادات، ومُمكّنات ضرورية لنجاح الشركات في مختلف الأسواق».

وتابع سموه: «ستبقى الإمارات شريكاً داعماً لأهم الشركات والمؤسسات العالمية، وستعزز دبي مكانتها وجهة أولى للشركات التي تصنع الأثر، وتُعيد تعريف مفاهيم الابتكار في الاتصال، والإعلام، والتسويق الرقمي، لترسيخ نموذج اقتصادي عالمي متكامل قائم على الإبداع»

وتم خلال اللقاء استعراض المدى المتقدم الذي وصلت إليه البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة في دولة الإمارات، وما يميزها من مرونة وسرعة في مواكبة المتغيرات، وحرص على التبني الفعّال للتقنيات الناشئة، وأثر ذلك في تهيئة بيئة داعمة لازدهار الإبداع والابتكار.

كما تطرق النقاش إلى مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي يشكل الاقتصاد الإبداعي أحد روافدها المهمة، مع استمرار الإمارة في بناء مستقبل قائم على الابتكار، مع التنويه بدور الشركات المتخصصة في مجال الاتصال والتسويق في تمكين الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من النمو والتواصل مع أسواقها المختلفة، وخلق قيمة مضافة تعزز من فرص نجاحها، كما تم استعراض المبادرات الاستراتيجية لدبي في مجال الاستفادة من الحلول الذكية والتحوّل الرقمي في جميع القطاعات، بما يعزز من الخدمات المُمكّنة للأعمال، ما يجعل الإمارة قاعدة مثالية لشركات خدمات التسويق العالمية.

يُذكر أن مجموعة «WPP» تُعد من أكبر المجموعات العالمية المتخصصة في مجال الاتصال والدعاية والتسويق، وتندرج تحت مظلتها العديد من الوكالات العالمية الكبرى، مثل: «Ogilvy»، و«Busron»، و«VML» و«GroupM»، و«AKQA»، وتضم المجموعة الأم فريق عمل ضخماً يناهز 108 آلاف موظف، يقدمون خدمات المجموعة في أكثر من 100 دولة، وقد وصلت عائدات المجموعة خلال عام 2024 إلى 14.7 مليار جنيه إسترليني.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم.