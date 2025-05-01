«دي بي ورلد - السخنة» يُسجّل أعلى حجم مناولة فصلي في 20 سنة

سجّل ميناء «دي بي ورلد - السخنة»، خلال الربع الأول من عام 2025، مستوى قياسياً في مناولة الحاويات بلغ 285 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وهو أعلى حجم مناولة فصلي يتمّ تسجيله على مدى أكثر من عقدين من بدء تشغيل الميناء.

وبهذا الإنجاز، تجاوز حجم المناولة مستوياته المستهدفة بنسبة 26%، ما يعكس بوضوح الدور الاستراتيجي المتنامي للميناء في تسهيل تدفق الحركة التجارية في المنطقة، ودعم نموّ الاقتصاد المصري.

وأفادت «دي بي ورلد» بأنها منذ تولّت عمليات التشغيل، في عام 2008، استثمرت أكثر من 1.3 مليار دولار في تحديث ميناء السخنة، لتمكينه من مناولة عدد من أكبر سفن الشحن في العالم، إلى جانب توفير ربط سلس بطرق التجارة العالمية، كما وفّر هذا الاستثمار البنية التحتية الرقمية اللازمة لتمكين الشركات المحلية والدولية من إدارة حركة بضائعها بكفاءة وحسب الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة في مصر، «دي بي ورلد»، أفناش آيار: «يُظهر هذا المستوى من النموّ الأهمية المتزايدة بوضوح لميناء السخنة كمركز لوجستي، ليس بالنسبة لمصر فقط، بل للمنطقة ككل».

وأضاف: «استثماراتنا المتواصلة في القطاع اللوجستي في مصر، عبر شبكتنا من مكاتب الشحن ومنطقة السخنة اللوجستية التي سيتم استكمال أعمال الإنشاء فيها قريباً، ستسهم في تقديم خدمة أفضل لمتعاملينا، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المصرية المتنامية».

وانسجاماً مع جهود مجموعة موانئ دبي العالمية الهادفة إلى توسيع حضورها في مصر، فإن ميناء «دي بي ورلد - السخنة» يمثل ركيزة مهمة لسلسلة توريد متكاملة وشاملة للشركات المحلية المصرية التي تسعى إلى تعزيز ارتباطها مع خطوط التجارة العالمية.