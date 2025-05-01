«دبي للشركات العائلية» يطور مهارات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي

نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ندوة تدريبية لتعزيز مهارات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي لدى الصف الثاني من قادة الشركات العائلية، ودعم قدراتهم على تبني هذه التقنية الحيوية لتنمية وتطوير أعمال شركاتهم، وذلك بحضور 24 مشاركاً.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الندوة الافتراضية تناولت أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي في رسم ملامح تحولات قطاعات الأعمال، حيث تم تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيفية تطبيقه لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز كفاءة عمليات الشركات العائلية، مع تقديم أمثلة عملية ورؤى استراتيجية تتناسب مع مشهد الأعمال بدبي، إضافة إلى تعريف قادة المستقبل بآليات توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم النمو المستدام للشركات العائلية، مع الحفاظ على قيمها وإرثها.

وتأتي الندوة في إطار برنامج تأهيل الجيل المقبل من مديري الشركات العائلية الذي أطلقه مركز دبي للشركات العائلية، بالتعاون مع شركة «بي دبليو سي».

ويركز البرنامج على تزويد المنتسبين بالمعارف والمهارات العقلية الضرورية لتحقيق النجاح المستدام.

ويساعد البرنامج على تطوير مهارات المشاركين، ودعم قدراتهم على اكتساب المهارات العملية والتقنية والرقمية اللازمة لتمكينهم من إنشاء قيمة مستدامة لشركاتهم العائلية. كما يدعمهم البرنامج في استكشاف تحديات الأعمال، وامتلاك مهارات القيادة العملية، وتمكين الجيل الجديد من قيادة الشركات العائلية بنجاح في العالم الجديد.

يذكر أن مركز دبي للشركات العائلية العامل تحت مظلة غرف دبي، تم إطلاقه في مايو 2023، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز إسهامه الاقتصادي بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. ويتعاون المركز مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، ويقدم الدعم لجميع الشركات العائلية العاملة في دبي.