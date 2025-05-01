«طيران الإمارات» تمدد شراكتها مع «الرحلات البحرية الدولية»

عززت شركة طيران الإمارات شراكتها الاستراتيجية مع جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية «CLIA»، من خلال تمديد شراكتها التنفيذية، وتمثل الجمعية أكثر من 90% من أسطول الرحلات البحرية العالمي، بما في ذلك أكثر من 55 خطاً بحرياً، ما يوفر لـ«طيران الإمارات» الفرصة لتعزيز ظهورها في أسواق الرحلات البحرية الرئيسة.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يأتي تمديد شراكتنا في الوقت المناسب لـ(طيران الإمارات)، فقد أظهر قطاع الرحلات البحرية مرونة استثنائية، مع طلب قوي يشمل شرائح المسافرين المتنوعة، وتوقعات أداء إيجابية».

وأضاف: «تؤكد شراكتنا التزامنا العميق لدعم قطاع الرحلات البحرية، وتعزيز مكانة دبي وجهة بحرية رائدة».

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال ونائب الرئيس الأول لعضوية جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية، كارين غرينبرغ: «تعد (طيران الإمارات) شريكاً مهماً في صناعة الرحلات البحرية، ويظهر استمرار مشاركتها كعضو تنفيذي في الجمعية التزاماً قوياً بتعزيز العلاقات مع هذه الصناعة».