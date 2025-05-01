«تعاونية الاتحاد» تفتتح فرعاً في «ند الشبا مول»

افتتحت «تعاونية الاتحاد» فرعاً جديداً في «ند الشبا مول»، في إطار خططها واستراتيجياتها للانتشار والتوسع، حيث بلغ عدد فروع التعاونية بعد افتتاح الفرع الجديد 28 فرعاً.

وقال الرئيس التنفيذي للتعاونية، محمد الهاشمي، إن افتتاح الفرع الجديد جاء مواكبة للتطور الذي يشهده قطاع التجزئة بالدولة، وبحُلة جديدة لتلبية احتياجات المتسوق بطريقة فريدة. وأضاف أنه مع افتتاح فرع ند الشبا الجديد يرتفع عدد فروع التعاونية إلى 28 فرعاً منتشرة في أنحاء إمارة دبي، موضحاً أن الفرع الجديد سيلبي متطلبات المستهلكين بسبب موقعه المميز، خصوصاً للقاطنين في ند الشبا (2) و(3) و(4)»، إضافة إلى المناطق المحيطة الأخرى.