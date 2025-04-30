مكتوم بن محمد: الإمارات ستبقى شريكاً داعماً لأهم الشركات والمؤسسات العالمية

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموّه، اليوم مارك رييد، الرئيس التنفيذي لمجموعة WPP العالمية، الرائدة في مجال الاتصال والتسويق.

واطّلع سموّه من الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية، والتي تضم تحت مظلتها العديد من الوكالات الكبرى، على مجمل أعمال المجموعة وتطلعاتها لمستقبل أعمالها في المنطقة، فيما تطرق اللقاء إلى الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، من خلال الاستثمار في بيئة أعمال ديناميكية وبنية تحتية متطورة، مع تقديم حوافز تدعم أهداف مؤسسات الأعمال وتسهم في بناء مجتمع متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة في هذا المجال.

كما تم خلال اللقاء استعراض المدى المتقدم الذي وصلت إليه البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة في دولة الإمارات، وما يميزها من مرونة وسرعة في مواكبة المتغيرات، وحرص على التبني الفعّال للتقنيات الناشئة، وأثر ذلك في تهيئة بيئة داعمة لازدهار الإبداع والابتكار.

كذلك، تطرق النقاش إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والتي يشكل الاقتصاد الإبداعي أحد روافدها المهمة، مع استمرار الإمارة في بناء مستقبل قائم على الابتكار، مع التنويه بدور الشركات المتخصصة في مجال الاتصال والتسويق في تمكين الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من النمو والتواصل مع أسواقها المختلفة، وخلق قيمة مضافة تعزز من فرص نجاحها، كما تم استعراض المبادرات الاستراتيجية لدبي في مجال الاستفادة من الحلول الذكية والتحوّل الرقمي في جميع القطاعات، بما يعزز من الخدمات المُمكّنة للأعمال، ما يجعل الإمارة قاعدةً مثالية لشركات خدمات التسويق العالمية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "استقبلت اليوم مارك رييد، الرئيس التنفيذي لمجموعة (WPP) العالمية، إحدى أضخم المجموعات في مجال الاتصال والتسويق على مستوى العالم، وناقشنا خلال اللقاء الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، وبناء مجتمع أعمال متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة في هذا المجال.

وأضاف سموه: " نؤمن بأن الاتصال والتسويق محركات رئيسية لنمو الاقتصادات، ومُمكّنات ضرورية لنجاح الشركات في مختلف الأسواق."

وتابع سموه: "ستبقى الإمارات شريكاً داعماً لأهم الشركات والمؤسسات العالمية، وستعزز دبي مكانتها وجهةً أولى للشركات التي تصنع الأثر، وتُعيد تعريف مفاهيم الابتكار في الاتصال، والإعلام، والتسويق الرقمي، لترسيخ نموذج اقتصادي عالمي متكامل قائم على الإبداع."

حضر اللقاء محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وهلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

وتعد مجموعة WPP من أكبر المجموعات العالمية المتخصصة في مجال الاتصال والدعاية والتسويق، وتندرج تحت مظلتها العديد من الوكالات العالمية الكبرى مثل: Ogilvy و Busron وVML وGroupM وAKQA، وتضم المجموعة الأم فريق عمل ضخم يناهز 108 ألاف موظف يقدمون خدمات المجموعة في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد وصلت عائدات المجموعة خلال العام 2024 إلى 14.7 مليار جنيه إسترليني.