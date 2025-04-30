حمدان بن محمد: العمل لا ينقطع لتكون دبي دائماً المنصة الملهمة للأفكار والمحفزة للمواهب

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكّل الأساس الراسخ الذي تنطلق منه كل الجهود الرامية إلى تأكيد المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز رئيس لصناعة المستقبل، وترسيخ دورها العالمي الرائد في اكتشاف الفرص وبناء الشراكات الداعمة للنمو المستدام، ضمن مختلف القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض سوق السفر العربي 2025، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث اطلع سموه على تفاصيل هذه النسخة من المعرض الرائد الذي انطلقت أعماله، أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى الأول من مايو 2025، بمشاركة قياسية ضمن الدورة الأكبر في تاريخه، مع استقطاب هذه النسخة من الحدث - الذي يعد من أهم الفعاليات المعنية بقطاع السفر والسياحة على مستوى المنطقة - نحو 2800 عارض من 161 دولة.

آفاق جديدة للنمو

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على التنظيم الجيد للحدث الدولي، بكل ما يفتحه من آفاق جديدة للنمو والازدهار أمام المشاركين من كل المجالات المرتبطة بالسياحة والسفر من حول العالم، وفرص لإقامة شراكات بنّاءة جديدة تدعم هذا القطاع الحيوي.

وقال سموه: «(سوق السفر العربي) بات اليوم محطة محورية ضمن الأجندة العالمية لصناعة السياحة والسفر، وهو يجسد الدور الريادي لدولة الإمارات في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية والإسهام الفاعل في تشكيل ملامح مستقبل السفر حول العالم».

وأضاف سموه: «قطاع المعارض والمؤتمرات رافد مهم من روافد اقتصاد دبي، ودوره مؤثر في استقطاب الاستثمارات ونقل المعرفة، وتوليد الفرص النوعية في كل القطاعات، ومن خلال استثمارنا في البنية التحتية، وتهيئة البيئة التشريعية المرنة، وتعزيز الشراكات الدولية، نستمر في تمكين هذا القطاع من الإسهام بفاعلية في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وتعزيز تنافسية دبي على الساحة العالمية.. العمل لا ينقطع لتكون دبي دائماً المنصة الملهمة للأفكار والمحفِّزة للمواهب، والمساهمة في اكتشاف إمكانات جديدة تصنع فارقاً إيجابياً نحو غد أفضل للجميع».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «خلال زيارتي لمعرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، اطلعت على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الحدث الذي يستقطب في دورته الحالية 2800 عارض من 161 دولة».

وأضاف سموه: «بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل الإمارات لعب دور ريادي في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية، وبناء الشراكات وتشكيل مستقبل السفر والسياحة».

أجنحة دولية

وتفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، جانباً من الأجنحة الدولية المشاركة في الحدث، التي تسعى من خلاله إلى الترويج لمنتجاتها السياحية، وما توفره من خيارات متنوعة للسياحة والسفر، وما تطرحه من برامج متنوعة، فضلاً عما يمثله «سوق السفر العربي» من مساحة إيجابية رحبة للقاء كل المعنيين بعمليات السفر والسياحة من شركات الطيران ووكلاء السياحة، وسلاسل الفنادق والمنتجعات العالمية، لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات الداعمة للنمو.

حضر الزيارة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري.

مقومات داعمة

وحرص سمو ولي عهد دبي على الوقوف على ما يوفره الحدث من مقومات داعمة تلبي احتياجات المشاركين والزوار على حد سواء، بما يضمن أعلى مستويات النجاح للنسخة الأكبر في تاريخ المعرض الذي شهد هذا العام زيادة كبيرة في أعداد المشاركات الدولية، وفي مقدمتها المشاركة الآسيوية التي زاد عدد شركاتها بنسبة 20%، مقارنة بالدورة الماضية، وبنسبة 15% للمشاركات من منطقة الشرق الأوسط، و12% للمشاركات الأوروبية.

إعادة تعريف المشهد السياحي

تحمل الدورة الحالية من معرض «سوق السفر العربي» شعار «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل»، تأكيداً لأهمية ربط الحدود والقطاعات والمجتمعات، لإعادة تعريف المشهد السياحي، ودفع الممارسات المستدامة التي تُعدّ أساسية لمستقبل السفر.

ويشارك في مؤتمر سوق السفر العربي أكثر من 200 متحدّث، من خلال ما يزيد على 70 جلسة نقاشية، تستضيف نخبة من أبرز قيادات قطاع السياحة والسفر حول العالم، لاستعراض أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات العالمية، من أجل تعزيز الفرص، وإيجاد حلول ناجعة للتحديات، بما لها من تأثيرات مباشرة في قطاع عريض من الناس، حيث يناقش المؤتمر باقة متنوعة من الموضوعات في مقدمتها مستقبل الطيران، واتجاهات الضيافة، ومبادرات العمل المناخي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات السفر والسياحة.

ويُعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين: «دبي للسياحة»، شريك الوجهة، و«طيران الإمارات» بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات «آي إتش جي» بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات، بصفتها الشريك الرسمي لإدارة الوجهات السياحية.

ولي عهد دبي:

. «سوق السفر العربي» يجسد الدور الريادي للإمارات في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية، والإسهام في تشكيل ملامح مستقبل السفر حول العالم.

. قطاع المعارض والمؤتمرات رافد مهم من روافد اقتصاد دبي، ودوره مؤثر في استقطاب الاستثمارات ونقل المعرفة، وتوليد الفرص النوعية.