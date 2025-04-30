«فلاي دبي».. أفضل ناقلة لـ «رحلات الربط»

حصدت «فلاي دبي» جائزة «أفضل شركة طيران لرحلات الربط في الشرق الأوسط»، للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع «جوائز بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2025»، وتسلم الجائزة رئيس تقنية المعلومات وسلسلة التوريد في «فلاي دبي»، محمد حارب المهيري، ونائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في الشركة، محمد حسن.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «يعكس الحصول على هذا التكريم استراتيجية أعمالنا ونموذجنا التشغيلي، كما يعزز تطورنا والتزامنا بتوسيع شبكتنا وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً، والعمل على فتح أسواق جديدة، وتوفير خيارات سفر أكثر لمسافرينا».