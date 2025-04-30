«جمارك دبي» تضبط بضائع مقلدة بـ 42.1 مليون درهم خلال الربع الأول

كشفت دائرة جمارك دبي أن عدد ضبطيات الملكية الفكرية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 68 ضبطية، بقيمة تقديرية وصلت إلى 42 مليوناً و195 ألف درهم، فضلاً عن قيد 159 علامة تجارية و63 وكالة تجارية، إضافة إلى تسجيل أصل معرفي واحد.

وأفادت الدائرة، في بيان، أمس، بأنه في مجال التوعية خلال الفترة نفسها، تم تنظيم أربع زيارات للجهات التعليمية، استفاد منها 222 طالباً، والمشاركة في ثلاث مبادرات محلية استفاد منها 1051 شخصاً، كما تم تقديم ورشتي عمل بالتعاون مع مكاتب المحاماة لعدد 31 مفتشاً، بهدف تعزيز القدرات في مجال حماية الملكية الفكرية.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة «جمارك دبي»، العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يوافق 26 أبريل من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «الملكية الفكرية والموسيقى: استشعار إيقاع الملكية الفكرية»، حيث نظمت الدائرة احتفالاً في مقرها الرئيس، وتم استعراض إنجازات «جمارك دبي» في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبالنسبة للعام الماضي، ذكرت الدائرة أنه تم تسجيل 285 ضبطية بلغت قيمتها التقديرية 92 مليوناً و695 ألف درهم، موضحة أن هذه الضبطيات توزعت بين مختلف أنواع البضائع المقلدة، ومن ضمنها الساعات والنظارات، والإلكترونيات، والملابس والأقمشة، والحقائب والأحذية، وقالت إنه تم خلال العام الماضي أيضاً قيد 439 علامة تجارية و205 وكالات تجارية، إضافة إلى تسجيل ستة أصول معرفية، لافتة إلى أنه على صعيد التوعية، نظم قسم التوعية والتثقيف بالدائرة 69 فعالية وورشة عمل، استفاد منها نحو 7950 شخصاً من مختلف شرائح المجتمع.

وأكّد المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في «جمارك دبي»، منصور المالك، أن الدائرة تولي اهتماماً بالغاً بحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تعدّها ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام، ودعم قدرة الأفراد والشركات على الاستفادة من جهودهم في تطوير الأفكار والابتكارات والعلامات التجارية الجديدة.

بدوره، قال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في «جمارك دبي»، يوسف عزير: «نتقدم باستمرار في تطوير أدائنا في التصدي للبضائع المقلدة، ومنع دخولها إلى الأسواق المحلية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين».

وخلال الحفل تم تكريم الفائزين بجائزة «بصمة» والتي أطلقتها «جمارك دبي» خلال يناير الماضي، عبر تطوير المهارات، ورعاية المواهب والأفكار الإبداعية، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات.