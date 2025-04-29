طيران الإمارات تتوج بأربع فئات في جوائز "بيزنس ترافلر "

حصدت طيران الإمارات أربع جوائز خلال حفل توزيع جوائز "بزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2025"، بما في ذلك جائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم" للعام الثاني عشر على التوالي.

ووفق بيان صحافي صادر اليوم، نالت طيران الإمارات أيضاً جوائز "أفضل درجة أولى"، و"أفضل درجة سياحية ممتازة"، و"أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط".

وتسلّم الجوائز نيابة عن طيران الإمارات كل من عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية للمنطقة الوسطى، والدكتور نجيب بن خضر، نائب أول رئيس سكاي واردز طيران الإمارات.

وتكرم هذه الجوائز التميز عبر منظومة السفر للأعمال، من خلال عملية تصويت علنية شفافة تهدف إلى إبراز الجهود الريادية والابتكارات التي تسهم في تشكيل مستقبل صناعة السفر.

ووفقاً لتقرير "براند فاينانس"، تضاعفت قيمة علامة طيران الإمارات التجارية لتصل إلى 8.4 مليار دولار في عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق.

كما أظهرت التصنيفات الأخيرة أن طيران الإمارات باتت ضمن قائمة الخمس ناقلات الأعلى قيمةً للعلامة التجارية على مستوى العالم، والأعلى قيمةً خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى كونها الناقلة الأعلى قيمةً في منطقة الشرق الأوسط.