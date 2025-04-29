أحمد بن سعيد: نسير بخطى ثابتة في جعل دبي من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، فعاليات الدورة الـ32 من معرض سوق السفر العربي، الحدث العالمي الرائد في مجال السفر والسياحة، الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى الأول من مايو 2025، بمشاركة قياسية هي الكبرى في تاريخ الحدث، بنحو 2800 عارض يمثلون 161 دولة، ونحو 55 ألف زائر.

وأكد سموّه خلال الافتتاح أن الإقبال الكبير على حضور نسخة هذا العام من «سوق السفر العربي»، من جانب القائمين على صناعة السياحة والسفر والضيافة حول العالم، يعكس مكانة دبي كوجهة رئيسة لأنشطة السياحة والسفر في المنطقة، ويبرز دورها في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة، من خلال جمعها أبرز قادة القطاع على مستوى العالم.

وقال سموّه: «برؤية قيادتنا الرشيدة.. تواصل دبي جاذبيتها كوجهة سياحية رئيسة.. وهي ملتقى للقائمين على السياحة العالمية لتشكيل مستقبلها من مستثمرين وصُنّاع قرار وخبراء ووكالات للسفر من مختلف أنحاء العالم.. تاريخ سوق السفر العربي يبرهن على دور دبي المحوري والفعال في بناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة لنمو السياحة العالمية».

وأضاف سموّه: «قطاع المعارض والمؤتمرات قطاع حيوي ورافد رئيس لاقتصاد دبي.. ونجاحه، وغيره من الفعاليات الكبرى التي تشهدها المدينة على مدار العام، يؤكد سيرنا بخطى ثابتة في اتجاه تحقيق أحد أهم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بأن تكون دبي من أهم ثلاث وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال بحلول العام 2033».

وقام سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بجولة في أروقة المعرض، يرافقه مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المرّي، حيث استمع سموّه إلى شرح حول أهم ما تضمه الدورة الـ32 من «سوق السفر العربي 2025» في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد المشاركات الدولية، وفي مقدمتها المشاركة الآسيوية التي زاد عدد شركاتها بنسبة 20% مقارنة بالدورة الماضية، فيما حققت المشاركات من منطقة الشرق الأوسط زيادة نسبتها 15%، وبالنسبة للمشاركة من أوروبا فقد شهدت أيضاً زيادة تجاوزت نسبتها 12%، كذلك حققت المشاركات من إفريقيا والأميركتين زيادة ملحوظة.

وتنعقد الدورة الحالية لمعرض «سوق السفر العربي» تحت شعار «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل»، تأكيداً على أهمية ربط الحدود والقطاعات والمجتمعات لإعادة تعريف المشهد السياحي، ودفع الممارسات المستدامة التي تُعد أساسية لمستقبل السفر.

ويتضمّن الحدث هذا العام إطلاق العديد من الفعاليات الجديدة، بما في ذلك منصة «IBTM@ATM»، التي تأتي استجابة للطلب غير المسبوق على منصة أوسع لفعاليات الأعمال، حيث تُوفر المنصة الجديدة منطقة متخصصة لموردي فعاليات الأعمال، لتقديم عروضهم والتواصل مع العملاء عبر مواعيد مُحددة مسبقاً، كما ستستضيف مؤتمراً حصرياً حول اتجاهات القطاع، على منصة فعاليات الأعمال الجديدة كلياً.

ويشهد «معرض تكنولوجيا السفر» في سوق السفر العربي نمواً غير مسبوق في عدد المنتجات المعروضة بنسبة تزيد على 26%، ما يعكس الارتباط المتزايد بين قطاع السفر والتكنولوجيا والابتكار، كما يضم المعرض منطقة جديدة للشركات الناشئة والابتكار، مُخصصة لاستكشاف تطور قطاع السفر إلى قطاع قائم على التكنولوجيا ومحرك للابتكار.

وبمشاركة 21 شركة رائدة، ستُمثل هذه المنطقة منصة لأفكار الجيل القادم من رواد السفر، إضافة إلى تجربة واقع افتراضي غامرة، تُتيح للزوار منظوراً جديداً لإمكانات هذا القطاع.

وأعربت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس، عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لاهتمام سموه وتشريفه الحدث بافتتاحه، مؤكدة أن دعم القيادة الرشيدة يمثل أحد أهم مقومات نجاح سوق السفر العربي ضمن مختلف دوراته.

وقالت: «يبرز المعرض هذا العام قطاعاً أكثر ترابطاً وابتكاراً ومرونة من أي وقت مضى من تقنيات الجيل المقبل إلى شركات السفر الناشئة الصاعدة، إلى إطلاق فعاليات جديدة مثل (IBTM@ATM)، إذ نفخر بتوفير منصة مثالية تُمكّن التعاون العالمي، وتُحفّز فرص عمل قيّمة، وتُشكّل مستقبل السفر».

واستمع سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح حول مؤتمر سوق السفر العربي الذي يعود بمشاركة أكثر من 200 متحدث، ضمن أكثر من 70 جلسة، حيث سيشارك نخبة من أبرز القادة وخبراء القطاع، أحدث اتجاهات القطاع، وأفضل الممارسات والاستراتيجيات العالمية لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي تحيط بالسياحة والسفر.

. %26 زيادة في المنتجات المطروحة عبر «معرض تكنولوجيا السفر».