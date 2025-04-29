ربع سياح دبي يزورون الإمارة مرتين في العام

أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، أن قطاع السياحة في دبي يواصل تحقيق نمو متسارع، مدعوماً بمنظومة عمل متكاملة تستند إلى أربعة محاور رئيسة، تشمل: رفع مستويات التدفق السياحي، وزيادة معدل إقامة النزلاء، وتعزيز الإنفاق السياحي، فضلاً عن رفع نسبة الزوار المتكررين.

وقال كاظم - في تصريحات، أمس، لوسائل الإعلام خلال فعاليات اليوم الأول من معرض سوق السفر العربي 2025 - إن دبي سجلت أداء قياسياً جديداً، خلال العام الماضي، مع استقبالها لأكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن الزخم الإيجابي مستمر خلال العام الجاري، حيث استقبلت الإمارة 5.31 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2025، بنمو نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح كاظم أن 25% من الزوار يزورون دبي مرتين سنوياً، ما يعكس الجاذبية المستدامة التي تتمتع بها الإمارة لدى السياح الدوليين، مشيراً إلى وجود مجالات واسعة للنمو، سواء في الأسواق التقليدية أو الأسواق الجديدة.

وأشار إلى أن مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، تعمل بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص على تقديم منتجات وتجارب سياحية فريدة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والخدمة.

وبيّن كاظم أن استراتيجية دبي ترتكز على تنويع الأسواق السياحية عبر تنفيذ حملات تسويقية، تستهدف إبراز العروض والمقومات الفريدة التي تتمتع بها المدينة، بما يعزز جاذبيتها لمختلف الفئات والجنسيات.

وقال إن الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص تمثّل ركيزة أساسية لدفع عجلة تطوير القطاع السياحي والارتقاء به، لافتاً إلى أن المؤسسة تركز على التوسع في استقطاب الزوار من أسواق جديدة وواعدة، مع المحافظة في الوقت ذاته على الزخم في الأسواق التقليدية، كما لفت إلى أن هناك مجالات واسعة للنمو في مختلف المناطق حول العالم.

وسلّط كاظم الضوء على أهمية تطوير التجربة السياحية الشاملة في دبي، بدءاً من لحظة وصول الزائر إلى المطار، مروراً بمرافق النقل والإقامة، وصولاً إلى استكشاف مناطق الجذب السياحي المتنوعة في المدينة، مؤكداً أن التركيز منصب على الجودة الشاملة، وضمان تقديم صورة متكاملة ومتميّزة عن دبي للسياح والمقيمين على حد سواء.

وقال إن هناك تركيزاً كبيراً على تحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع عناصر التجربة السياحية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، مشيراً إلى أن منظومة العمل ترتكز على الصورة الكاملة لدبي كسياحة مدينة حديثة ومتطورة ومستدامة تنافس أرقى الوجهات العالمية.

وكشف كاظم عن أن دبي تشهد باستمرار افتتاح فنادق جديدة، وإطلاق وجهات سياحية جديدة، إضافة إلى خطط تشييد مطار جديد، وتوسعة مقر المعارض الجديد في «مدينة إكسبو دبي»، ما سيمكن المدينة من استضافة مؤتمرات وفعاليات عالمية كبرى على نطاق أكثر خلال السنوات المقبلة، بما يدعم مكانة دبي مركزاً رائداً للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال معاً.

وعلى صعيد القطاع الفندقي، أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي، أن دبي تملك واحدة من أقوى البيئات الاستثمارية في العالم لقطاع الضيافة، لافتاً إلى أن المستثمرين يحققون عائدات قوية بفضل الطلب المرتفع والمتزايد على الإقامة الفندقية في الإمارة.

وقال إن المنتج السياحي في دبي يتمتع بتنوع كبير لا يقتصر على الفنادق الفاخرة فئة الخمس نجوم، بل يمتد ليشمل الفنادق المتوسطة التي تقدم خدمات راقية بجودة تضاهي أرقى الفنادق في وجهات عالمية شهيرة، ما يجعل دبي قادرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح الزوار من العائلات إلى رجال الأعمال إلى الباحثين عن الترفيه.