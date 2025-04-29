«طيران الإمارات» توقّع 8 مذكرات تفاهم مع هيئات سياحية

أعلنت «طيران الإمارات» خلال اليوم الأول من سوق السفر العربي، توقيع اتفاقية «إنترلاين» مع الخطوط الجوية الكويتية، وثماني مذكرات تفاهم مع هيئات سياحية عالمية، فضلاً عن إبرام شراكة مع شركة رحلات بحرية، لطرح باقات «بحرية - جوية» فاخرة.

وكشفت «طيران الإمارات» أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الكويتية لتطوير اتفاقية «إنترلاين»، بما يوفر المزيد من خيارات الرحلات أمام المسافرين إلى دبي وما بعدها.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، فيما وقعها رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان، ونائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم.

وقال كاظم: «سعداء بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية، ونتطلع إلى تطوير اتفاقية الإنترلاين، بما يوفر لمسافري الخطوط الكويتية خيارات أوسع ومواعيد سفر مرنة إلى دبي، ومنها إلى وجهات أخرى عبر شبكتنا العالمية الواسعة، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في الكويتية لتعظيم الفوائد المقدّمة للعملاء، وتعزيز العلاقة بين الناقلتين خلال الفترة المقبلة».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، الكابتن عبدالمحسن الفقعان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية توقيع مذكرة تفاهم مع (طيران الإمارات)، إحدى كبرى شركات الطيران في المنطقة، وذلك للعمل على تطوير الاتفاقيات التجارية والشراكة الثنائية بين الطرفان، كما نرحب بـ(طيران الإمارات) كشريك استراتيجي مهم للخطوط الكويتية، حيث ستدعم هذه الاتفاقية العمليات التجارية من الكويت وإليها، ودولة الإمارات الشقيقة».

وفي سياق «سوق السفر العربي»، وقعت «طيران الإمارات» ثماني مذكرات تفاهم خلال فعاليات اليوم الأول من معرض سوق السفر العربي، مع الهيئات السياحية في كل من الشارقة، والفلبين، والمالديف، وبريطانيا، وتايلاند، واليابان، وأوغندا، والمجر.

وتعكس هذه الاتفاقات التزام الناقلة توسيع آفاق السفر، وجذب المزيد من المسافرين إلى أكثر من 140 وجهة، ضمن شبكتها العالمية، بما يعزز التعرف إلى المعالم الثقافية والسياحية الفريدة لكل وجهة، ويسهم في دعم نمو السياحة إلى دولة الإمارات عموماً من خلال شراكات استراتيجية مدروسة.

كما أعلنت «طيران الإمارات» وشركة «هاباغ لويد كروز» للرحلات البحرية، شراكة جديدة تهدف إلى تقديم تجارب سفر فاخرة متكاملة، تجمع بين الرحلات الجوية والبحرية عبر باقات مخصصة.