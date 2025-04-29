«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تنقلان 5 ملايين مسافر عبر شبكتهما المشتركة في 2024

سجلت شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» إنجازاً بارزاً بنقل خمسة ملايين مسافر عبر شبكتهما المشتركة، خلال العام الماضي، ما يعكس نمواً لافتاً بنسبة 36% في أعداد المسافرين المشتركين مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا الإنجاز يمثّل محطة جديدة ضمن مسيرة تمتد لأكثر من سبع سنوات من التنسيق والرؤية المشتركة، لتسهيل السفر وتعزيز ربط دبي بالعالم.

وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً، تواصل «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، جهودهما لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم اتصالاً، عبر إضافة 400 وجهة إلى خريطة التجارة الخارجية والسياحة.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس مجلس إدارة «فلاي دبي»، إن «شراكة (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) شكّلت نقطة تحول للناقلتين، وتُعدّ نموذجاً يُحتذى في التميّز التعاوني الذي أتاح للمسافرين خيارات أوسع، وتجارب سفر أفضل، مدعومة بشبكة وجهات عالمية تربط بين مختلف أنحاء العالم».

وأضاف سموّه: «إننا إذ نحتفي بما تحقق من إنجازات حتى الآن، فإننا نتطلع إلى آفاق جديدة من النمو، بشكل يعزز مكانة دبي كمحور عالمي رائد، ويسهم في رسم ملامح مستقبل السفر الجوي على مستوى المنطقة والعالم».

ومنذ انطلاق الشراكة عام 2017، استفاد أكثر من 22 مليون مسافر من مزايا السفر عبر الشبكة المشتركة للناقلتين، التي جمعت بين قوة شبكة «طيران الإمارات» وسلاسة رحلات «فلاي دبي»، وذلك من خلال تقديم جدول رحلات متكامل، وبرنامج ولاء موحد يواصل تقديم مكافآت استثنائية.

وبدأت الشبكة المشتركة بـ29 وجهة فقط في عام 2017، بينما تضم اليوم أكثر من 240 وجهة في أكثر من 100 دولة، معززة بتجربة متكاملة على الأرض، تشمل إجراءات تسجيل سلسة، وتحويل أمتعة فعّالاً، وجداول رحلات مُحسنة، واتصالاً مباشراً عبر مطار دبي الدولي من خلال الوصول إلى مبنى الركاب (3).

ويستفيد المسافرون يومياً من نحو 295 رحلة عبر اتفاقية شراكة الرموز، ما يتيح لهم خيارات أوسع ومواعيد أكثر مرونة، كما تُسيّر «فلاي دبي» أكثر من 330 رحلة أسبوعياً من مبنى الركاب (3) إلى وجهات شهيرة، مثل زنجبار وكاتماندو وكابي والرياض ونابولي.

وبات بإمكان عملاء «طيران الإمارات» الوصول إلى أكثر من 132 وجهة تخدمها «فلاي دبي»، فيما يستطيع مسافرو «فلاي دبي» استكشاف أكثر من 142 وجهة ضمن شبكة «طيران الإمارات».