«دناتا للسفريات» تركز على «ذا فورت» في «سوق السفر العربي»

تشارك مجموعة «دناتا للسفريات» في معرض سوق السفر العربي 2025، بحضور موسّع وتصميم جديد لجناحها، حيث تسلّط المجموعة هذا العام الضوء على أحدث منتجاتها وخدماتها المتميّزة في دولة الإمارات، التي تهدف إلى إلهام وجذب المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

وتُعدّ وجهة «ذا فورت - الليسيلي»، الوجهة الترفيهية الصحراوية الجديدة التي تم إطلاقها أخيراً في دبي، أحد أبرز محاور مشاركة المجموعة في المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس، وتُشغّل هذه الوجهة شركة «المغامرات العربية»، التابعة للمجموعة والمتخصصة في إدارة الوجهات وتقديم الجولات السياحية، حيث توفّر تجارب غامرة ومتنوعة ضمن مشهد صحراوي مميّز مستوحى من الحصون التقليدية.

ويضم جناح «دناتا» في معرض سوق السفر العربي نموذجاً مصغّراً من «ذا فورت»، ليمنح الزوّار «نكهة من الصحراء» وسط أجواء مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد جناح مجموعة «دناتا» هذا العام، الظهور الأول لكل من «ديستينيشن آسيا»، شركة إدارة الوجهات الرائدة والمتخصصة في تجارب السفر المصممة خصيصاً في شرق وجنوب آسيا، و«دناتا لخدمات التمثيل - لاند»، التي تقدم حلولاً مخصصة في مجالات المبيعات والتسويق والعلاقات العامة والبنية التحتية ومراكز الاتصال لأبرز العلامات التجارية في قطاع السفر حول العالم.

وتشمل العلامات التجارية لمجموعة «دناتا للسفريات»، التي لها حضور في سوق السفر العربي، كلاً من «مرحبا» مزود خدمات الضيافة في المطارات، و«يالاغو» المتخصصة في توفير الإقامات السياحية بأسعار الجملة، ومنصة «بريوهب» سوق الجذب السياحي الرقمي بين الشركات، إضافة إلى شركة «الميدالية الذهبية» المتخصصة في توفير منتجات السفر لوكلاء السفر.