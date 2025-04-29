«فلاي دبي»: موسم الصيف للعام الجاري مميز

أعلنت «فلاي دبي» إطلاق شبكة صيفية موسمية موسعة العام الجاري، تضم 11 وجهة موسمية، بدءاً من الرابع من يونيو المقبل 2025، ويشمل ذلك وجهتين جديدتين هما «أنطاليا» على الريفييرا التركية، و«العلمين» على الساحل الشمالي لمصر.

وستشغل الناقلة رحلاتها اليومية إلى مطار أنطاليا الدولي (AYT)، ابتداءً من الخامس من يونيو، وإلى مطار العلمين الدولي (DBB) اعتباراً من 21 يونيو.

وأكدت الناقلة أن موسم الصيف للعام الجاري مميز، إذ يمكن للمسافرين الراغبين في قضاء عطلات صيفية مميزة استكشاف وجهات شهيرة، مثل باتومي، وبودروم، ودوبروفنيك، وميكونوس، وأولبيا، وتيفات، وطرابزون، وسانتوريني، إضافة إلى كورفو.