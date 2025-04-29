«إينوك» تفتتح 9 محطات جديدة.. و6 مواقع لـ «تسجيل» في 2024

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، تحقيقها أداءً قوياً في عام 2024، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها، حيث وسعت المجموعة نطاق خدماتها لتصل إلى أكثر من 129 مليون عميل عبر شبكة تضم أكثر من 200 محطة خدمة في دولة الإمارات، مع تعزيز حضور أعمالها في أكثر من 60 دولة.

واستعرضت المجموعة، خلال اجتماعها السنوي لعام 2025 في دبي، أبرز إنجازاتها عبر مختلف قطاعات أعمالها، منها افتتاح تسع محطات خدمة جديدة في مواقع متفرقة شملت مختلف إمارات الدولة، فيما احتفلت «تسجيل» بمرور 25 عاماً على انطلاقها بافتتاح ستة مواقع جديدة، إضافة إلى إطلاق أربع محطات «إينوك لينك» الذكية، في خطوة تهدف إلى توسيع وتعزيز شبكة «إينوك».

كما وسّعت المجموعة نطاق حضورها في قطاع زيوت التشحيم ليشمل أكثر من 10 أسواق جديدة، وأصبحت زيوتها البحرية متوافرة في أكثر من 400 ميناء محلي وإقليمي ودولي.

وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير كوادر وطنية مؤهلة، سجلت «إينوك» معدل توطين بلغ 52% خلال العام 2024، شمل نسبة 100% في المناصب التنفيذية، و80% في الإدارة العليا. كما استفاد 44 موظفاً من برامج التدريب والتطوير المهني مثل «برنامج إينوك لإعداد القادة» و«Level Up»، ضمن جهود المجموعة المتواصلة لتأهيل قيادات المستقبل، والإسهام في دعم أجندة التنمية الوطنية.

كما واصلت المجموعة تعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الطيران، حيث قامت بتزويد أكثر من 300 مطار في 28 دولة بما يقارب 1.17 مليار غالون أميركي من وقود الطائرات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يعزى الأداء القوي الذي حققناه في عام 2024 إلى تركيزنا المتواصل على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتبنّي أحدث التقنيات الرقمية، وتوسيع نطاق حضورنا على الساحة العالمية»، مضيفاً: «تعكس إنجازاتنا، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وخفض التكاليف التشغيلية، الزخم المتواصل نحو خلق قيمة مضافة لشركائنا، والإسهام الفاعل في دعم الأهداف الطموحة لإمارة دبي ودولة الإمارات في مجال الاستدامة».