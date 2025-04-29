محمد بن راشد بن محمد بن راشد يتفقد مشاريع استراتيجية لـ «ديوا»

تأكيداً على التوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كقطبٍ عالميٍ رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، حيث كان في استقبال سموّه، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة.

واستهل سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، جولته بتفقّد «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، واستمع سموه من الطاير في مركز الاستدامة والابتكار بالمجمع، إلى عرض تقديمي شامل عن مبادرات الهيئة الاستراتيجية، وأحدث الإنجازات في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وشمل العرض مراحل المجمع، ومشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها في منطقة «حتّا»، ومبنى «الشراع»، المقر الرئيس للهيئة، الذي يُعد تحفة معمارية مستدامة تُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، فضلاً عن ريادة الهيئة العالمية، إذ تأتي في المرتبة الأولى ضمن 12 مؤشر أداء رئيساً في مجالات عملها.

وتنفذ الهيئة حالياً المرحلة السادسة من المجمع باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية، فيما سيرفع مشروع المرحلة السابعة القدرة الإنتاجية المخطط لها لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 7260 ميغاواط، بحلول عام 2030، كما سترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 34%، متجاوزة المستهدف البالغ 25%، ما يؤدي إلى خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 8 ملايين طن سنوياً، الأمر الذي يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الطاقة النظيفة.

وتابع سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مركز الاستدامة والابتكار، التابع للهيئة في المجمّع، عرضاً مرئياً يبرز دور المركز كحاضنة عالمية للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه، ومعلَماً رئيساً من معالم دبي، إضافة إلى إسهامه في بناء القدرات المواطنة.

وتفقّد سموّه سير العمل في المركز الذي يوفر تجربة رائدة للتعرف إلى أحدث الابتكارات في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يوفر بيئة تعليمية فريدة، من خلال استضافة الفعاليات وبناء الشراكات للتعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات.

كما زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مركز البيانات الأخضر، التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي صنف كأضخم مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100%، وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، لمرتين.

وحظي المركز بتقدير عالمي كأكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم منذ تدشين مرحلته الأولى، ما يعكس ريادة دبي في هذا المجال الحيوي.