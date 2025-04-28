8 مدن جديدة تستقبل طائرات الإمارات المحدثة

أعلنت طيران الإمارات عن إضافة عدد من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 المحدثة إلى 8 مدن إضافية ضمن شبكتها في الأشهر المقبلة.

وستنشر الناقلة طائرات A380 المحدثة إلى بانكوك، وهونغ كونغ، ونيس، وبيرث، فيما ستُشغِّل طائرات البوينج 777 المحدثة إلى مدريد، وكوالالمبور، وبوكيت، وفرانكفورت، بالإضافة إلى خدمة أخرى بطائرة بوينج 777 محدّثة إلى دبلن.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح العملاء مزيداً من الفرص للاستمتاع بتجربة طيران الإمارات الرائدة في الصناعة، سواء كانوا مسافرون إلى دبي أو عبرها، حيث سيرتفع بذلك عدد المدن التي تخدمها الناقلة بطائرات البوينج 777 والإيرباص A380 المُحدَّثة والطائرات الجديدة من طراز A350 إلى 70 مدينة.

وتواصل الناقلة التقدم بوتيرة لافتة في برنامجها لتحديث أسطول طائراتها، حيث يعمل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي على مدار الساعة لإنجاز تحديث كامل لكل طائرة عريضة البدن بمعدل طائرة واحدة كل ثلاثة أسابيع.

وستتسلّم الناقلة في وقت لاحق من هذا العام أولى طائراتها الجديدة من طراز A350 طويلة المدى، والتي ستبدأ أولى رحلاتها إلى مدينة أديلايد في أستراليا مطلع ديسمبر .

ترسيخ ريادة الناقلة

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يمثل التوسع الأخير في تشغيل طائراتنا المحدثة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777، إلى جانب إدخال طائرات الإيرباص A350 الجديدة، فرصة إضافية لعملائنا في 70 مدينة نابضة بالحياة واقتصادات متنامية لتجربة أحدث مقصوراتنا الفاخرة وخدماتنا الحائزة جوائز. كما أن مضاعفة جهودنا في تنفيذ برنامج التحديث يعزز مكانتنا كرواد في تقديم مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، وخلال العامين المقبلين، سنواصل ترسيخ هذه الريادة".

وأضاف: "يمنحنا توسيع نطاق مقصورات الدرجة السياحية الممتازة ميزة تنافسية استراتيجية، إذ يلبي التوجه المتزايد نحو السفر المريح، كما أن تشغيل أول طائرات A350 إلى أديلايد يعكس أهمية أستراليا كمحور رئيسي في شبكتنا شرقاً، ويؤكد التزامنا بتقديم أفضل تجربة سفر ممكنة على متن أحدث طائراتنا بعيدة المدى".

وتخطط طيران الإمارات لنشر طائراتها المحدثة إلى عدد من الوجهات الرئيسية ضمن شبكتها، وذلك على النحو التالي:

· بانكوك: على متن طائرة الإيرباص A380 المحدثة عبر الرحلة "ئي كيه 372/373" اعتباراً من 1 يوليو 2025



· هونج كونج: على متن طائرة الإيرباص A380 المحدثة عبر الرحلة "ئي كيه 380/381" اعتباراً من 1 أكتوبر 2025* وذلك بالتوازي مع تشغيل طائرات بوينج 777 المحدثة هذا الصيف.



· نيس: على متن طائرة الإيرباص A380 المحدثة عبر الرحلة "ئي كيه 077/078" اعتباراً من 15 أكتوبر 2025



· بيرث: على متن طائرة الإيرباص A380 المحدثة عبر الرحلة "ئي كيه 420/421" اعتباراً من 26 أكتوبر 2025



· مدريد: على متن طائرة البوينج 777 المحدثة عبر الرحلة "ئي كيه 143/144" اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.

· كوالالمبور: على متن طائرة البوينج 777 المحدثة المحدثة عبر الرحلة "ئي كيه 346/347" اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.



· فرانكفورت: على متن طائرة البوينج 777 المحدثة عبر الرحلة "ئي كيه 043/044" اعتباراً من 15 ديسمبر 2025.



· بوكيت: على متن طائرة البوينج 777 المحدثة عبر الرحلة "ئي كيه 396/397" اعتباراً من 1 ديسمبر 2025.



وعلاوة على ذلك، ستضيف طيران الإمارات طائرة محدثة ثانية من طراز البوينج 777 إلى دبلن اعتباراً من 1 ديسمبر.



وستكون أديلايد أول مدينة على شبكة وجهات طيران الإمارات تستقبل طائرة الإيرباص A350 بعيدة المدى، مع انطلاق الرحلات على الرحلة "ئي كيه 440/441" اعتباراً من 1 ديسمبر 2025.

وتتميز طائرة الإمارات الإيرباص A350-900ULR بقدرتها على التحليق المتواصل لأكثر من 15 ساعة، وبمدى يتجاوز 14 ألف كيلومتر.

وبحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن تتسلم طيران الإمارات 5 طائرات من طراز A350 مخصصة لخدمة الرحلات طويلة المدى، وتضم هذه الطائرات 32 مقعداً في درجة الأعمال قابلة للتحول إلى أسرة مسطحة بالكامل بتوزيع 1-2-1، و28 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و238 مقعداً في الدرجة السياحية.

ومنذ انطلاق برنامج تحديث الطائرات في نوفمبر 2022، أكملت طيران الإمارات تحديث مقصورات 51 طائرة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777، والتي أصبحت الآن تخدم 38 وجهة حول العالم.

وتخطط الناقلة لتحديث المقصورات الداخلية بالكامل في 219 طائرة، تشمل 110 طائرات A380 و109 طائرات بوينج 777.

ومع تسارع تنفيذ وتيرة البرنامج، تستعد طيران الإمارات للتقدم في التصنيفات كواحدة من أبرز الناقلات الجوية من حيث سعة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على الرحلات الدولية، مع توفير أكثر من مليوني مقعد سنوياً بحلول نهاية 2025 على رحلات تغطي 70 مدينة، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه السعة لتصل إلى 4 ملايين مقعد سنوياً بحلول نهاية 2026.

وبحلول نهاية العام الجاري، سيتم تزويد المقصورات الجديدة إلى نحو 40% من طائرات أسطول طيران الإمارات، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال المحدّثة.

والأهم من ذلك، فإن زيادة سعة الدرجة السياحية الممتازة رافقها أيضاً الحفاظ على معدلات إشغال عالية تجاوزت 80% على الرحلات الطويلة، ما يعكس قوة المنتج المتميز لطيران الإمارات والطلب المتنامي على تجربة سفر راقية.

وتتميز شبكة وجهات مقاعد الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات بالتنوع الجغرافي، حيث تواصل الشركة توسيع نطاق منتجاتها الأحدث وتوحيد تجربة المقصورات على وجهات أكثر، حتى يستمتع المسافرون من وإلى دبي برحلة أكثر سلاسة.

تعزيز تجربة السفر

ويُعد برنامج التحديث الشامل لطيران الإمارات، الذي تبلغ استثماراته 5 مليارات دولار، الأكبر من نوعه على الإطلاق من حيث النطاق والحجم، ويركز على تعزيز تجربة السفر على متن الطائرات.

ويجري تنفيذ البرنامج بدقة عالية على يد فريق مركز طيران الإمارات الهندسي، حيث يعمل أكثر من 270 مهندساً وفنياً على مدار الساعة، ويخصصون ما يزيد عن 1800 ساعة عمل يومياً لإتمام تحديث كل طائرة.

ويستغرق تحديث طائرة الإيرباص A380 حوالي 22 يوماً، في حين تحتاج طائرة البوينج 777 إلى نحو 18 يوماً.

ويخرج من البرنامج كل شهر طائرتان تم تجديدهما بالكامل، لتخدما وجهة جديدة أو لتعززا العمليات الحالية بطائرات محدثة.

وبمجرد اكتمال المشروع، ستكون الناقلة قد أنجزت تركيب 8512 مقعداً من الجيل الجديد في الدرجة السياحية الممتازة، و2034 جناحاً محدّثاً في الدرجة الأولى و12720 مقعداً محدّثاً في درجة الأعمال بالتوزيع الجديد للمقاعد، إلى جانب التجديد الشامل لـ 68364 مقعداً في الدرجة السياحية.

ولتنفيذ هذا المشروع الضخم، ستستخدم الناقلة 218 ألف متر من الأقمشة الجديدة لمقاعد الدرجة السياحية، كما سيتم تحديث مقاعد الدرجات الممتازة بجلود ناعمة تغطي مساحة 130 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تركيب 132 ألف متر مربع من السجاد الجديد في المقصورات، و14 ألف متر مربع من ألواح الديكور الجدارية الجديدة.

قد يتم تقديم موعد نشر الطائرات الجديدة إذا اكتملت عملية التحديث في وقت أبكر.

وفي حال تسلّم طائرات طائرات الإيرباص A350 قبل الموعد المقرر،سيتم تسريع إدخال الطائرات إلى الخدمة.