انخفاض الذهب يعيد المتعاملين إلى شراء السبائك

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات بقِيَم راوحت بين 4.25 و5.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن تسجيل الذهب أول تراجع سعري، عقب سلسلة متتالية من الارتفاعات القياسية، حفز متعاملين على شراء السبائك الذهبية من الأوزان المتوسطة والصغيرة، مع توقعات بعودة الأسعار إلى الارتفاع خلال الفترات المقبلة، فيما شهدت الأسواق عمليات شراء محدودة على قطع صغيرة من المشغولات الذهبية.

وقال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، لـ«الإمارات اليوم»: «فضّل بعض المتعاملين شراء السبائك الذهبية مع تسجيل الذهب أول تراجع له عقب الارتفاعات القياسية خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «عمليات البيع تركزت في السبائك ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف أن «تراجع الأسعار أسهم أيضاً في تنشيط معاملات محدودة للغاية على شراء منتجات المشغولات الذهبية، مع ترقب العديد من المتعاملين لمزيد من التراجع السعري، حتى يقبلوا على الشراء بمعدلات أكبر».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات إمبريال»، أشوين شوني: «على الرغم من أن بعض المتعاملين يقبلون على شراء السبائك خلال الفترة الحالية، فإن معدلات الطلب محدودة، مع كون الأسعار لاتزال عند حدود مرتفعة بشكل عام».

ولفت إلى أن «الطلب على السبائك يأتي مدعوماً بارتفاع ثقة المتعاملين بالمعدن الأصفر كملاذ آمن لأغراض الادخار والاستثمار، خصوصاً عقب تسجيله معدلات سعرية فائقة خلال الفترة الأخيرة، التي بلغت حدودها الأكبر على الإطلاق».

في السياق نفسه، قال مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راجي باهي، إن «الأسواق تشهد حالياً طلباً على السبائك، لكن بمعدلات محدودة من بعض المتعاملين، عقب تراجع الأسعار خلال الفترة الأخيرة»، وأكد أن «الطلب على السبائك يأتي مع توقعات العديد من المتعاملين لتسجيل المعدن الأصفر ارتفاعات سعرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما عقب تجاوز الأسعار خلال الفترة الأخيرة لكل التوقعات بضغط من الطلب في الأسواق العالمية».

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 395 درهماً بانخفاض قيمته 5.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 365.75 درهماً بتراجع قدره 5.5 دراهم.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 350.5 درهماً بانخفاض بلغ 5.5 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 300.75 درهم بتراجع بلغ 4.25 دراهم.