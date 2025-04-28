«ديوا» تؤكد التزامها بتسريع التحوّل نحو المباني «صفرية الطاقة»

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مواصلة جهودها لدعم التنمية العمرانية المستدامة في دبي، وتحقيق أهداف «خطة دبي الحضرية 2040»، و«استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج التي تسهم في تسريع التحوّل نحو المباني «صفرية الطاقة»، وخفض البصمة الكربونية، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة والمياه والمحافظة على الموارد، وإعادة تأهيل المنشآت القائمة لتعزيز كفاءتها في استهلاك الطاقة والمياه، لدعم النمو الاقتصادي المتسارع في إمارة دبي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، مشيرة إلى أن لديها حالياً 10 مبانٍ خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة، وندعم تميزها ونهضتها التنموية والعمرانية، ونسعى إلى تعزيز ريادتها بوصفها أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة».

وأضاف: «تتعاون الهيئة مع (مجلس الإمارات للأبنية الخضراء)، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، وقد تجاوزت إمارة دبي المستهدف من استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث وصل انخفاض الانبعاثات الكربونية في دبي إلى 28.6% في عام 2024».

وأكد الطاير أن الهيئة تعتبر من أولى الجهات التي تبنت مفهوم المباني الخضراء في دبي، وتحرص على زيادة عدد المباني المستدامة التي تستخدم طرقاً حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أنها تعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر المستدام، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، إضافة إلى استخدام الكهرباء والمياه بطريقة أكثر كفاءة.

وكشفت الهيئة أنها تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة في منشآتها عبر مشاريع إعادة تأهيل شاملة تشمل المباني الإدارية، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات تحلية وضخ وتخزين المياه، ومحطات تحويل الطاقة، باستخدام حلول مبتكرة تخفّض الاستهلاك، وتُحسّن الأداء البيئي بشكل مستمر.

ولفتت الهيئة إلى أن «مبنى الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، يشكل تحفة معمارية مستدامة تُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة، حيث صُمم المبنى ليكون نموذجاً عالمياً في الاستدامة، ويعتمد المبنى على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة التي تضفي كفاءة استثنائية.