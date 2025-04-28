«المركزي»: القطاع الخاص غير النفطي يواصل توسعه في الإمارات

قال المصرف المركزي إن القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات يواصل نشاطه وتوسعه بوتيرة معتدلة، منذ بداية العام الجاري، حيث سجل «مؤشر مديري المشتريات» 55 نقطة، وبقي أعلى بكثير من الحد الفاصل البالغ 50 نقطة، والذي يفصل النمو عن الانكماش، ما يعكس ثقة الأعمال المستمرة بالآفاق الاقتصادية للدولة.

وأوضح «المركزي»، في التقرير الاقتصادي الربعي للربع الأول من العام الجاري، أن «مؤشر مديري المشتريات» في دبي بلغ 55.3 في يناير 2025، ما يشير إلى استمرار النمو داخل القطاع الخاص غير النفطي في دبي، بدعم من جهود التنويع الاستراتيجي، لاسيما في مجالات السياحة، والطيران، والتجارة، التي تظل محورية للتوسع الاقتصادي في الإمارة.

وفي سياق متصل، خفض المصرف المركزي توقعاته لمستويات التضخم في الإمارات للعام الجاري، لتصبح عند 2% مقارنة بتوقعات بنسبة 2.2% أعلنها في نهاية النصف الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أن معدل التضخم في الإمارات لايزال أقل بكثير من نظيره العالمي.

وأوضح «المركزي» أن متوسط التضخم بلغ العام الماضي 1.7 %، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 5.7%، لافتاً إلى أن ذلك كان مدفوعاً في المقام الأول بانخفاض التضخم في السلع المتداولة.