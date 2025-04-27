«دراجون أويل» توقع اتفاقيات خلال «جوتيك 2025»

اختتمت شركة «دراجون أويل» المملوكة بالكامل لحكومة دبي، مشاركتها الناجحة في مؤتمر ومعرض «جوتيك 2025» الذي اختتم أعماله في دبي أخيراً، بتوقيع سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية، تأكيداً لالتزامها بالتوسع العالمي، وتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الطاقة.

وشملت الاتفاقيات توقيع تعاون مع شركة «Business Oil Africa» لتطوير أصول النفط والغاز في جمهورية الغابون، والفوز باتفاقية امتياز جديدة مع الهيئة المصرية العامة للبترول لاستكشاف واستغلال النفط في منطقة «شرق الحمد»، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة «Qorum» لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما أبرمت «دراجون أويل» شراكات مع «Baker Hughes Corva» و«Exebenus» لتنفيذ تجارب ميدانية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات الحفر، إلى جانب التعاون مع شركة «BGP» لاستخدام أحدث تقنيات المسح السيزمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن توقيع اتفاق تسوية مع شركة البترول التركية (TPAO).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، المهندس علي راشد الجروان، إن «الشركة أبرمت خمس اتفاقيات استراتيجية بحضور رئيس مجلس إدارة (دراجون أويل)، سعيد محمد الطاير، ووزير البترول المصري، المهندس كريم بدوي، شملت التوسع في العمليات المستقبلية مع مصر عبر عقود خاصة بمناطق الاستكشاف، إلى جانب توقيع اتفاقيات تكنولوجية مع شركات دولية في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات الحفر العميق».

وأكد الجروان أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثّل ترجمة فعلية لرؤية «دراجون أويل» بالاستثمار الذكي في الابتكار الرقمي وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً به في قطاع الطاقة العالمي، مضيفاً أن الشركة تواصل جهودها لبناء شراكات قوية تدعم تحقيق نمو مستدام، ومواكبة التحولات المستقبلية في صناعة الطاقة.