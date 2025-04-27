أوروبا تدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات

يعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة تغييرات محتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.

وتترقب الأسواق ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية لاسترضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده. يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية وقعتها 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.